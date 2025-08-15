Proteste violente în Serbia: a cincea noapte consecutivă de manifestații antiguvernamentale / Manifestanții au devastat sediul partidului de guvernământ din Novi Sad

Tensiunile au escaladat joi seara, când sediul Partidului Progresist Sârb (SNS) din Novi Sad a fost devastat, iar ciocnirile cu poliția au avut loc și în capitala Belgrad.

În Novi Sad, al doilea oraș ca mărime al Serbiei, zeci de protestatari au spart geamurile sediului SNS, au aruncat mobilier în stradă și au stropit cu vopsea intrarea clădirii. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea și a izolat mai multe străzi din centrul orașului.

Confruntări în Belgrad și alte orașe

În Belgrad, sute de manifestanți și susținători SNS s-au înfruntat pe unul dintre bulevardele principale, aruncând cu artificii și petarde. Forțele de ordine, echipate cu echipament anti-revoltă, au folosit gaze lacrimogene și intervenții în forță pentru a dispersa protestatarii. Potrivit ministrului de interne Ivica Dacic, ciocniri au fost raportate și în Pancevo și Sabac, iar cel puțin cinci polițiști au fost răniți.

Postul N1 a transmis în direct reținerea a cel puțin cinci protestatari, în timp ce președintele Aleksandar Vucic a promis mai multe arestări, acuzând manifestanții că nu doresc proteste pașnice.

Proteste violente în Serbia: cauza nemulțumirii populației

Protestele zilnice au fost declanșate de tragedia din noiembrie anul trecut, când 16 persoane au murit după prăbușirea acoperișului unei gări renovate în Novi Sad. Manifestanții acuză corupția partidului de guvernământ și cer alegeri anticipate pentru a-l înlătura pe Vucic de la putere.

Potrivit autorităților, în urma confruntărilor de miercuri, 27 de polițiști și aproximativ 80 de civili au fost răniți, iar 47 de persoane au fost reținute.