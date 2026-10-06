Pudra verde care seamănă perfect cu matcha, dar nu conține cofeină. Cum este făcută

Produsul apare pe piață în contextul în care cererea pentru matcha crește, iar oferta de ceai verde japonez este pusă sub presiune.

Produsul este realizat la ferma Kornino, situată în apropiere de Hajnówka, în regiunea Podlasia, la marginea Pădurii Białowieża. Amestecul este format din frunze de urzică, frunze de fragi, ovăz verde și rădăcină de rhodiola, toate cultivate la fermă și măcinate până când rezultă o pudră fină.

Herbatcha nu conține ceai și, prin urmare, nu este matcha. Produsul a fost însă conceput pentru a reproduce modul de preparare al acesteia. Pudra poate fi amestecată cu apă fierbinte sau lapte și bătută până când se formează o băutură verde și spumoasă.

Numele produsului este un joc de cuvinte pornind de la „herbata”, termenul folosit în limba poloneză pentru „ceai”. Producătorii promovează băutura și sub denumirea de „matcha din Podlasia”.

Matcha și Herbatcha. Care este diferența

Matcha autentică este produsă din frunzele plantei de ceai Camellia sinensis, cultivate la umbră înainte de recoltare și procesate ulterior sub forma unei pudre foarte fine. Spre deosebire de Herbatcha, matcha conține în mod natural cofeină.

Alternativa poloneză este, în schimb, fără cofeină, ingredientele fiind exclusiv plante. Printre acestea se află rhodiola, o plantă adaptogenă. Agenția Europeană pentru Medicamente menționează utilizarea tradițională a rhodiolei pentru simptome temporare asociate stresului, inclusiv oboseala.

Cultivarea acestei plante necesită însă răbdare. Potrivit informațiilor citate de TVP, rhodiola are nevoie de aproximativ șapte ani de la plantare până la prima recoltă, iar ferma Kornino este prezentată drept singurul cultivator comercial al acesteia din Polonia.

Herbatcha, creată pe fondul cererii tot mai mari pentru matcha

Ideea produsului vine într-un moment în care piața internațională a matcha se confruntă cu o cerere în creștere și cu limite în ceea ce privește aprovizionarea.

Exporturile de ceai verde ale Japoniei, categorie care include și matcha, au atins niveluri record în 2025. În același timp, temperaturile ridicate și interesul tot mai mare pentru matcha au contribuit la creșterea prețurilor pentru frunzele de ceai cultivate la umbră.

Un alt obstacol este timpul necesar pentru extinderea producției. Noile plante de ceai au nevoie de aproximativ cinci ani până când pot fi recoltate, ceea ce face dificilă adaptarea rapidă a ofertei la creșterea cererii.

„Am făcut matcha noastră locală pentru că este la modă în prezent”, a declarat Mirosław Romaniuk, cel care a venit cu ideea produsului, pentru TVP Białystok.