Putin anunță că Rusia va respecta limitele privind armele nucleare încă un an

Vladimir Putin a anunțat că Rusia va respecta pentru încă un an limitele impuse de tratatul New START, ultimul acord de control al armelor nucleare dintre Moscova și Washington, care expiră în februarie.

Într-o ședință cu Consiliul de Securitate al Rusiei, liderul de la Kremlin a avertizat că încetarea acordului ar avea consecințe negative asupra stabilității globale.

Putin a adăugat că se așteaptă ca Statele Unite să urmeze exemplul Moscovei și să rămână la rândul lor în cadrul limitelor prevăzute de tratat.