Putin nu vrea să recunoască „greșeala” comisă prin invadarea Ucrainei, spune un fost premier rus: „El a crezut rapoartele serviciilor sale de securitate”

Fostul premier al Rusiei în perioada 2000-2004, Mihai Kasyanov, a declarat într-un interviu pentru AFP că în opinia sa, președintele rus Vladimir Putin înțelege faptul că a comis o greșeală invadând Ucraina în 2022, dar că va continua pe calea pe care a stabilit-o.

El a subliniat că liderul de la Kremlin nu este pregătit să negocieze încetarea războiului din Ucraina.

„A comis o greșeală pe care nu se poate hotărî să o recunoască. El a crezut rapoartele serviciilor sale de securitate potrivit cărora Ucraina era slabă”, a spus Kasyanov pentru AFP.

În interviul acordat sursei citate, Kasyanov a atras atenția asupra faptului că iarna care va veni ar putea fi dură pentru Ucraina și a lansat un apel către țările occidentale de a furniza Kievului rachete interceptoare Patriot, pentru a face față atacurilor aeriene rusești.

„Putin își freacă mâinile de bucurie”

Fostul premier al Rusiei nu este convins că războiul s-ar putea încheia anul viitor, pentru că Putin este încurajat de prețurile ridicate ale petrolului, generate de conflictul dintre SUA și Iran. De asemenea, el a mai spus că liderul rus este determinat să continue lupta și pe fondul dezacordurilor dintre SUA și Europa cu privire la modul de abordare a Kremlinului în ceea ce privește Ucraina.

„Putin, desigur, își freacă mâinile de bucurie. El crede în mod clar că poate continua războiul fără a face nicio concesie. Și este convins că el câștigă un război de uzură împotriva Ucrainei”, a afirmat Kasyanov în interviul pentru AFP.

Care e cea mai mare greșeală a Occidentului

Kasyanov a comentat și afirmațiile făcute de Putin în această săptămână, potrivit cărora Rusia ar lua în considerare utilizarea „tuturor tipurilor de arme” în cazul în care exclava sa din Kaliningrad ar fi atacată.

Fostul premier rus a atras atenția că țările occidentale nu trebuie să se lase intimidate de Putin și a menționat și care este cea mai mare greșeală pe care Occidentul o face.

„Cea mai mare greșeală a Occidentului și a europenilor este că le este prea frică de Putin. El nu este atât de puternic pe cât pare. Putin se teme de butonul nuclear mai mult decât mulți europeni”, a declarat Kasyanov, potrivit AFP.

El a continuat spunând că Putin intensifică atacurile hibride pentru a determina Occidentul să ia măsuri pe care le-ar putea apoi exploata.

„Este un provocator. Singurul mod de operare pe care îl înțelege este cel pe care l-a învățat la academia KGB. Mi-a spus-o chiar el”, a spus fostul premier rus.