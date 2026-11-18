Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat, într-un interviu pentru Financial Times, faptul că liderii europeni trebuie să reia dialogul direct cu președintele rus Vladimir Putin, după ce negocierile cu Rusia au fost „iresponsabil” externalizate către SUA.

„Am externalizat prea mult timp implicarea europeană în relația cu Rusia și consider că acest lucru este iresponsabil. Acum că avem un cadru… cred că liderii europeni ar trebui să dialogheze direct cu Putin, transmițând același mesaj… [și] puncte comune de discuție”, a spus Stubb în interviul pentru FT.

„Asta nu ne împiedică să ne implicăm, și cred că trebuie să continuăm să facem acest lucru.

„Trebuie să înțelegem că Rusia nu a câștigat acest război. Și, ca să fiu sincer, nici nu-l va câștiga”, a adăugat președintele finlandez.

Declarațiile sale vin după ce luna trecută, el și premierul norvegian Jonas Gahr Støre au vorbit cu Vladimir Putin la telefon. Demersul a fost criticat de unii dintre omologii lor care nu fuseseră consultați în prealabil.

Apelul telefonic cu Putin și echipa desemnată pentru negocierile privind Ucraina

După apelul telefonic cu liderul de la Kremlin, Stubb a spus că discuția a fost una extrem de importantă. Potrivit acestuia, războiul din Ucraina are consecințe asupra securității Finlandei și a întregii Europe.

„Discuția a fost francă și substanțială. Suntem țări vecine cu Rusia. Rezultatul acestui război va avea un impact direct asupra securității noastre și a securității Europei în ansamblu. Încheierea războiului necesită discuții directe”, a transmis Stubb la acel moment.

Pe de altă parte, săptămâna trecută, liderii UE au convenit ca Europa să fie reprezentată la discuțiile dintre Rusia și Ucraina de către oficiali din cinci țări. Este vorba despre Franța, Germania, Italia, Polonia și Regatul Unit. Din această echipă vor face parte și reprezentanți ai instituțiilor UE și NATO.

„Europa trebuie să vorbească cu o singură voce clară și unită în toate discuțiile care modelează viitorul Ucrainei și securitatea continentului nostru. Și acesta este, în ultimă instanță, un efort de echipă”, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, la finalul evenimentelor de la Dublin de săptămâna trecută.