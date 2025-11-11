Putin și liderul Kazahstanului se întâlnesc la Moscova pentru discuții despre sancțiunile americane asupra petrolului

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, se vor întâlni marți și miercuri la Moscova.

Cei doi lideri vor discuta despre proiecte de gaze și despre efectele sancțiunilor americane impuse companiilor petroliere din Rusia, a anunțat Kremlinul, scrie Reuters.

Dmitri Peskov a spus că Vladimir Putin vrea să afle și detalii despre întâlnirile pe care Tokayev și alți lideri din Asia Centrală le-au avut cu președintele american Donald Trump la Washington, săptămâna trecută.

„Dacă președintele Kazahstanului consideră necesar să-l informeze pe președintele nostru despre conținutul contactelor pe care le-a avut la Washington, desigur că acest lucru va fi extrem de interesant pentru partea rusă”, a spus Peskov.

Sancțiunile americane, pe lista de discuții

Întrebat dacă Putin și Tokayev vor vorbi despre impactul sancțiunilor SUA asupra companiilor Lukoil și Rosneft, Peskov a făcut câteva completări importante pe subiect.

„Cooperarea noastră comercială și economică cu Kazahstanul este foarte complexă. Acoperă practic fiecare domeniu posibil de cooperare.”, a spus Peskov.

„Prin urmare, toate domeniile de cooperare vor fi discutate în detaliu, fără excepție”, a adăugat el.

Lukoil și Rosneft au fost sancționate luna trecută de administrația Trump, după ce discuțiile pentru pacea din Ucraina s-au blocat.

Ambele companii au investiții importante în Kazahstan, care este o țară bogată în resurse energetice ce exportă cea mai mare parte a petrolului prin Rusia.

Lukoil are acțiuni în zăcămintele Tengiz și Karachaganak, exploatări gestionate de mari companii occidentale.