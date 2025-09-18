Rachetă lansată din Yemen către Israel, interceptată de sistemele de apărare

Forțele de Apărare ale Israelului au transmis că au identificat lansarea unei rachete din Yemen către Israel și că sistemele de apărare antiaeriană au fost activate pentru a intercepta amenințarea.

Potrivit Al Jazeera, sirenele de raid aerian au răsunat în mai multe zone, inclusiv în Ierusalim.

Potrivit postului de radio al armatei israeliene, cu aproximativ o oră înainte aviația a interceptat o dronă venită tot din Yemen.

Anterior, o altă dronă a vizat orașul Eilat, în sudul Israelului, lovind în apropierea intrării unui hotel, conform imaginilor difuzate de presa locală.

Până în prezent, nicio grupare nu a revendicat atacurile.