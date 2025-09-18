Prima pagină » Știri externe » Rachetă lansată din Yemen către Israel, interceptată de sistemele de apărare

Rachetă lansată din Yemen către Israel, interceptată de sistemele de apărare

Armata israeliană a anunțat joi că a detectat o rachetă trasă din Yemen spre teritoriul israelian, declanșând sirene de alertă inclusiv la Ierusalim. Este al treilea atac aerian raportat în câteva ore.
Sursa foto: X
Rareș Mustață
18 sept. 2025, 21:05, Știri externe

Forțele de Apărare ale Israelului au transmis că au identificat lansarea unei rachete din Yemen către Israel și că sistemele de apărare antiaeriană au fost activate pentru a intercepta amenințarea.

Potrivit Al Jazeera, sirenele de raid aerian au răsunat în mai multe zone, inclusiv în Ierusalim.

Potrivit postului de radio al armatei israeliene, cu aproximativ o oră înainte aviația a interceptat o dronă venită tot din Yemen.

Anterior, o altă dronă a vizat orașul Eilat, în sudul Israelului, lovind în apropierea intrării unui hotel, conform imaginilor difuzate de presa locală.

Până în prezent, nicio grupare nu a revendicat atacurile.