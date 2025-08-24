Prima pagină » Știri externe » Racheta Starship, construită ca să zboare pe Lună și pe Marte, va face un nou zbor-test

Racheta Starship, construită ca să zboare pe Lună și pe Marte, va face un nou zbor-test

Racheta Starship a lui Elon Musk va face duminică un nou zbor-test. După o serie de eșecuri, racheta construită ca să zboare pe Lună și pe Marte este din nou gata de decolare. Conform planului, racheta va decola din Texas și va ameriza în Oceanul Indian.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
24 aug. 2025, 07:31, Știri externe

Specialiștii companiei SpaceX își propun ca duminică să facă o serie de experimente pe treapta superioară a rachetei. Este al zecelea zbor al celei mai mari rachete din istorie. Decolarea ar trebui să înceapă la ora locală 18:30, de la baza companiei americane din Texas, în sudul Statelor Unite, potrivit Le Figaro. Spre deosebire de testele anterioare, echipa SpaceX nu va încerca să prindă racheta folosind brațele mecanice, o manevră spectaculoasă pe care doar compania lui Musk o utilizează.

În timpul celor trei teste din acest an au fost numeroase probleme tehnice. Porțiunea superioară a rachetei a explodat de două ori imediat după decolare, iar resturile au căzut peste Caraibe. A treia oară, racheta a ajuns în spațiu, dar a explodat pe drumul de întoarcere din cauza unei scurgeri de combustibil.

Elon Musk se bazează pe această rachetă pentru a-și realiza proiectul de colonizare a planetei Marte. O versiune modificată a rachetei va fi utilizată și în programul Artemis al NASA, care intenționează să-i readucă pe americani pe Lună. Primul zbor de testare a avut loc în aprilie 2023.