Racheta Starship, construită ca să zboare pe Lună și pe Marte, va face un nou zbor-test

Specialiștii companiei SpaceX își propun ca duminică să facă o serie de experimente pe treapta superioară a rachetei. Este al zecelea zbor al celei mai mari rachete din istorie. Decolarea ar trebui să înceapă la ora locală 18:30, de la baza companiei americane din Texas, în sudul Statelor Unite, potrivit Le Figaro. Spre deosebire de testele anterioare, echipa SpaceX nu va încerca să prindă racheta folosind brațele mecanice, o manevră spectaculoasă pe care doar compania lui Musk o utilizează.

În timpul celor trei teste din acest an au fost numeroase probleme tehnice. Porțiunea superioară a rachetei a explodat de două ori imediat după decolare, iar resturile au căzut peste Caraibe. A treia oară, racheta a ajuns în spațiu, dar a explodat pe drumul de întoarcere din cauza unei scurgeri de combustibil.

Elon Musk se bazează pe această rachetă pentru a-și realiza proiectul de colonizare a planetei Marte. O versiune modificată a rachetei va fi utilizată și în programul Artemis al NASA, care intenționează să-i readucă pe americani pe Lună. Primul zbor de testare a avut loc în aprilie 2023.