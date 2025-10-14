Starship, cea mai mare rachetă a companiei SpaceX, a fost lansată cu succes în spațiu

Cea mai mare rachetă construită vreodată, Starship, dezvoltată de compania americană SpaceX a lui Elon Musk pentru a ajunge pe Lună și pe Marte, a decolat luni din Texas pentru un nou zbor de testare, potrivit Le Figaro.

Gigantul de 120 de metri înălțime a decolat la scurt timp după ora locală 18:25 (23:25 GMT), conform unei transmisiuni video în direct, sub supravegherea atentă a lui Elon Musk.

Acest al unsprezecelea zbor de testare are loc într-un moment de tensiune crescândă, cu tot mai multe voci care se exprimă împotriva întârzierilor care ar putea costa Statele Unite visul lunar.

După o serie de explozii la începutul acestui an, SpaceX a finalizat cu succes un zbor complet controlat al megarachetei sale în august.

Rămân însă multe etape de parcurs, inclusiv realimentarea acesteia odată ce se află în spațiu, o manevră extrem de complexă care nu va fi încercată în timpul acestui nou zbor de testare. În schimb, compania își propune să colecteze mai multe date despre propulsorul și nava spațială a rachetei sale, care nu vor fi recuperate luni, dar se așteaptă ca în cele din urmă să fie complet reutilizabile.