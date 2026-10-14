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Rămășițele a peste 700 de morți, îngropate la aproape 6 decenii de la războiul din Vietnam

Mii de oameni cu flori albe au umplut miercuri străzile din orașul Ho Și Min din Vietnam, în timp ce rămășițele a 731 de persoane despre care se crede că au fost ucise în timpul ofensivei Tet din 1968 au fost înmormântate, la aproape șase decenii de la moartea lor.
Rămășițele a peste 700 de morți, îngropate la aproape 6 decenii de la războiul din Vietnam
Sursa foto: Hepta Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
14 oct. 2026, 13:27, Știri externe
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Prim-ministrul vietnamez Le Minh Hung a participat la slujba de pomenire din Parcul Le Thi Rieng, unde rămășițele au fost recuperate din gropi comune după peste trei luni de săpături. Acestea au fost înmormântate în Cimitirul Martirilor din Ho Chi Minh City, în orașul cunoscut anterior sub numele de Saigon, potrivit AP.

Generații întregi din Vietnam au petrecut decenii întregi căutându-i pe cei dragi care nu s-au mai întors din război, sperând să le recupereze rămășițele, să le ofere o înmormântare cum se cuvine și, în sfârșit, să găsească o modalitate de a se scăpa de suferință.

Ofensiva Tet a început pe 31 ianuarie 1968, când forțele comuniste nord-vietnameze au lansat atacuri surpriză coordonate în Vietnamul de Sud în timpul sărbătorii Anului Nou Lunar, cunoscută în Vietnam sub numele de Tet. Una dintre cele mai mari campanii ale războiului din Vietnam, a declanșat lupte aprige și pierderi masive, inclusiv în capitala sudică Saigon, unde luptătorii comuniști au atacat ambasada SUA, instalații militare și clădiri guvernamentale.

Deși forțele comuniste au suferit o înfrângere militară, ofensiva a șocat Washingtonul, a subminat sprijinul public american pentru război și a devenit un punct de cotitură în conflict.

Luptători și civili, îngropați în gropi comune

Guvernul sud-vietnamez a colectat cadavrele luptătorilor și civililor comuniști și le-a îngropat în gropi comune în timpul și după lupte, potrivit știrilor guvernului vietnamez.

Anchetatorii au lucrat cu cercetători, istorici, jurnaliști și martori pentru a reconstrui locația gropilor comune. Aceștia au examinat alte fotografii din timpul războiului, imagini din satelit, hărți militare și înregistrări de arhivă din Vietnam și din străinătate, comparându-le cu studii de teren și relatări ale unor persoane care au fost martore la înmormântări, a declarat portalul oficial de știri al guvernului vietnamez.

Campanie națională pentru localizarea rămășițelor

Recuperarea face parte dintr-o campanie națională de 500 de zile, care se desfășoară până în iulie 2027, pentru localizarea rămășițelor a aproximativ 7.000 de morți în război și identificarea acestora.

La mai bine de o jumătate de secol de la sfârșitul războiului din 1975, multe familii vietnameze încă își caută rudele care nu s-au mai întors acasă. Rămășițele a aproximativ 175.000 de soldați vietnamezi nu au fost încă recuperate, în timp ce alte sute de mii zac în morminte fără identități confirmate, potrivit cifrelor guvernamentale.

Dintre cele 731 de seturi de rămășițe recuperate în orașul Ho Și Min, 307 au fost găsite împreună cu obiecte personale, potrivit presei de stat. Majoritatea nu au fost încă identificate.

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