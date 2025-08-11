Rămășițele unui explorator britanic, descoperite în Antarctica după 65 de ani

Rămășițele au fost găsite în ianuarie de o expediție poloneză în Antarctica, alături de un ceas de mână, un radio și o pipă, potrivit BBC.

A fost identificat ca fiind Dennis „Tink” Bell, care a căzut într-o crevasă la vârsta de 25 de ani, în timp ce lucra pentru organizația ce avea să devină British Antarctic Survey.

„Dennis a fost unul dintre mulții membri curajoși ai personalului care au contribuit la începuturile cercetării și explorării științifice a Antarcticii, în condiții extraordinar de dure”, a spus profesoara Dame Jane Francis, directoarea British Antarctic Survey.

Dennis a plecat în Antarctica în 1958, pentru o misiune de doi ani la Golful Amiralității, o mică bază britanică cu aproximativ 12 bărbați pe Insula King George, situată la circa 120 km de coasta nordică a Peninsulei Antarctice.

British Antarctic Survey păstrează în mod riguros arhivele, iar un arhivist a scos la iveală rapoarte detaliate din tabăra de bază despre activitatea și peripețiile lui Dennis pe insula dură și „ridicol de izolată”.

Sarcina exploratorului era să lanseze baloane meteorologice și să transmită rapoartele în Marea Britanie la fiecare trei ore, ceea ce presupunea pornirea unui generator în condiții de temperaturi sub zero grade.

Antarctica părea atunci și mai izolată decât astăzi, cu un contact extrem de limitat cu cei de acasă.