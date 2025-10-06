Statele Unite au acordat cu 20% mai puține vize pentru studenți decât anul trecut

Autoritățile americane au emis 313.138 de vize pentru studenți în august, luna în care majoritatea universităților sale își încep anul universitar, o scădere de 19,1% față de aceeași perioadă a anului trecut.

India, care a fost anul trecut cea mai mare sursă de studenți străini în Statele Unite, a înregistrat un declin dramatic, cu 44,5% mai puține vize de student emise față de august 2024. China i-a luat locul, deși numărul de vize emise studenților săi în august (peste 86.000 pentru cei din China continentală) a scăzut și el.

Beijingul denunță în mod regulat tratamentul pe care îl primesc unii studenți chinezi atunci când intră sau stau pe teritoriul american, pe fondul tensiunilor diplomatice dintre cele două puteri.

Aceste statistici arată, de asemenea, o scădere accentuată a numărului de vize de studiu din țările cu majoritate musulmană, admiterile din Iran, de exemplu, scăzând cu 86%. Ele nu reflectă numărul total de străini care studiază în Statele Unite, ci doar noile vize.

Administrația Trump s-a angajat într-o serie de bătălii împotriva universităților, vizând instituții proeminente pe care le suspectează că permit răspândirea ideilor antisemite în campusurile lor, în special în contextul protestelor împotriva războiului din Fâșia Gaza. În august, Departamentul de Stat a anunțat că a revocat vizele a peste 6.000 de studenți străini, inclusiv aproximativ 4.000 pentru încălcarea legii.