Administrația Trump vrea să limiteze perioada de ședere a studenților străini în Statele Unite

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a anunțat miercuri că va lansa o propunere de regulament prin care să se reducă perioada în care studenții străini pot rămâne să studieze în Statele Unite.

Din 1978, deținătorii de vize F au avut dreptul să stea în State pe „durata statutului”, adică atâta timp cât sunt înregistrați ca studenți cu normă întreagă, relatează Politico.

Noul proiect, care este programat să apară joi, ar permite șederea pentru perioada programului urmat, dar nu mai mult de patru ani.

Oficialii DHS spun că această schimbare vizează un sistem în care studenții străini „au profitat de generozitatea SUA” și au devenit „studenți pentru totdeauna”.

„Prea mult timp, administrațiile anterioare au permis studenților străini și altor deținători de vize să rămână în SUA practic pe termen nelimitat, ceea ce a reprezentat riscuri de siguranță, a costat sume necalificate de bani din partea contribuabililor și a dezavantajat cetățenii americani”, a transmis un purtător de cuvânt al DHS.

Dacă va fi adoptată, măsura va cere ca studenții străini să treacă prin evaluări periodice realizate de DHS pentru a primi dreptul de a continua studiile în Statele Unite pe termen mai lung.

Reprezentanții organizațiilor care susțin studenții internaționali spun că această regulă va crea multă nesiguranță în rândul studenților străini, care nu vor fi siguri dacă pot dispune de o perioada prea lungă de ședere în afară.

„Studenții internaționali merită asigurarea că perioada lor de admitere în SUA se va conforma cerințelor programelor lor academice”, a declarat Miriam Feldblum, președinte și CEO al Alianței Președinților.