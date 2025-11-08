Donald Trump anunță că administrația sa nu va participa la summitului G20 din Africa de Sud

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump a anunțat că niciun oficial american nu va participa la summitul G20 găzduit de Africa de Sud, decizie motivată de presupusele abuzuri ale populației albe din Africa de Sud, notează Politico.

„Afrikanerii (Oameni descendenți ai coloniștilor olandezi, dar și ai imigranților francezi și germani) sunt uciși și masacrați, iar terenurile și fermele lor sunt confiscate ilegal”, a transmis președintele american printr-un mesaj publicat pe platforma Truth Social.

Trump anunțase anterior că nu va participa la summit, fiind așteptată participarea vicepreședintelui Vance, însă boicotul se va extinde asupra întregii administrații americane.

Liderul de la Casa Albă a acuzat în repetate rânduri Africa de Sud de discriminare față de populația albă și chiar de „genocid”, însă guvernul de la Pretoria a respins aceste acuzații.

În cadrul întâlnirii bilaterale din mai dintre Donald Trump și Cyril Ramaphosa, privind acuzațiile americane, liderul sud-african a replicat: „Aș dori să știu unde se întâmplă acest lucru, pentru că eu nu am văzut așa ceva”.

În plus, guvernul de la Washington a prioritizat în ultimele luni admiterea refugiaților albi din Africa de Sud, invocând nevoia de protecție a acestora.