Ramzan Kadîrov, liderul musulman al Ceceniei, decorat de Patriarhul Kirill al Rusiei

Patriarhul Kirill al Moscovei i-a acordat lui Ramzan Kadîrov, liderul Republicii Cecene, Ordinul Gloriei și Onoarei, gradul I, cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani.

Distincția i-a fost înmânată pe 5 octombrie, în aceeași zi în care Kadîrov a fost învestit pentru un nou mandat la conducerea Ceceniei.

„Lider cu voință puternică”

În mesajul de felicitare publicat de Patriarhia Moscovei, Patriarhul Kirill îl descrie pe Kadîrov drept un „lider cu voință puternică, hotărât și responsabil” și a apreciat modul în care acesta ar fi contribuit la dezvoltarea republicii și la îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor.

„Datorită muncii dumneavoastră neobosite, Republica Cecenă se dezvoltă dinamic, se consolidează pacea interreligioasă și armonia civilă, iar condițiile pentru viața oamenilor se îmbunătățesc”, a transmis Kirill, potrivit mesajului publicat de Patriarhia Rusă.

Patriarhul a evidențiat și cooperarea dintre autoritățile cecene și Biserica Ortodoxă Rusă, subliniind relațiile dintre administrația republicii și Episcopia de Groznîi:

„Apreciez relațiile bune care s-au dezvoltat între conducerea regiunii pe care o conduceți și Episcopia Groznîi a Bisericii Ortodoxe Ruse și îmi exprim speranța pentru dezvoltarea acestora.

Având în vedere meritele dumneavoastră și în legătură cu o dată personală semnificativă, consider că este corect să vă acord Ordinul Gloriei și Onoarei (gradul I)”.

O distincție cu atât mai importantă, cu cât Kadîrov e musulman

„O atenție deosebită este acordată cooperării dintre autoritățile republicii și eparhia de Groznîi, precum și păstrării tradițiilor de bună vecinătate și respect reciproc între reprezentanții diferitelor religii”, se arată în mesajul de felicitare.

Distincția acordată lui Kadîrov este cu atât mai notabilă cu cât liderul cecen este un musulman sufit practicant, iar populația Ceceniei este majoritar musulmană.

A fost desemnat „persoană implicată în încălcări grave ale drepturilor omului”

Kadîrov promovează public instituțiile și practicile islamice din republică și este un participant ardent la ceremonii și rugăciuni musulmane.

Decorația Bisericii Ortodoxe Ruse a fost acordată în contextul unor critici internaționale persistente privind situația drepturilor omului în Cecenia.

În iulie 2020, Departamentul de Stat al SUA l-a desemnat pe Kadîrov drept persoană implicată în „încălcări grave ale drepturilor omului”, inclusiv acte de tortură și execuții extrajudiciare, în temeiul Secțiunii 7031(c).

Statele Unite impuseseră anterior sancțiuni împotriva lui Kadîrov în baza Global Magnitsky Act.

Acuzații grave de încălcări ale drepturilor omului

Autoritățile americane au acuzat atât liderul cecen, cât și forțele aflate sub comanda sa, cunoscute sub numele de „Kadirovtsy”, de implicare în răpiri, tortură, execuții extrajudiciare și alte abuzuri.

Acuzații privind încălcări grave ale drepturilor omului în Cecenia au fost formulate și de organizații internaționale precum Human Rights Watch și Amnesty International, care au documentat cazuri de detenții ilegale, tortură, dispariții forțate și execuții extrajudiciare.

Decorația Patriarhiei Moscovei a venit după alte gesturi publice de recunoaștere a lui Kadîrov. Cu două zile înainte de aniversarea sa, pe 5 octombrie, președintele rus Vladimir Putin i-a acordat gradul de general de armată.

Kadîrov a fost, de asemenea, învestit pe 5 octombrie pentru un nou mandat în fruntea Ceceniei, iar ceremonia a coincis cu aniversarea sa și cu Ziua orașului Groznîi.