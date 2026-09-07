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Raport ONU: Valurile de căldură și incendiile de vegetație întârzie îmbunătățirea calității aerului

Experții ONU au declarat că creșterea semnificativă a incendiilor de vegetație și a valurilor de căldură, amplificată de criza climatică, împiedică îmbunătățirea calității aerului în întreaga lume.
Raport ONU: Valurile de căldură și incendiile de vegetație întârzie îmbunătățirea calității aerului
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
07 sept. 2026, 16:26, Știri externe
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Regiunile care au înregistrat o scădere a poluării emise de mașini și situri industriale se confruntă cu noi amenințări la adresa calității aerului din cauza expunerii la fumul provenit din incendiile de vegetație, potrivit unui nou raport, în timp ce creșterea temperaturilor cauzată de valurile de căldură intense provoacă o creștere a nivelului de ozon troposferic, potrivit The Guardian.

La rândul său, poluarea generată de aceste evenimente legate de climă contribuie la degradarea climatică, creând o buclă de feedback care riscă să tragă lumea și mai adânc într-o catastrofă ecologică.

„Calitatea aerului și clima nu pot fi tratate ca subiecte separate; ele sunt profund interconectate și trebuie tratate împreună”, a declarat Lorenzo Labrador, ofițer științific al Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), care a publicat raportul.

OMM publică anual buletinul său informativ privind calitatea aerului și clima, pentru a coincide cu ziua internațională a ONU pentru aer curat. Printre principalele sale constatări se numără și faptul că incendiile de vegetație extreme sunt în creștere, ducând la consecințe grave asupra sănătății din cauza toxicității fumului pe care îl emit.

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