Răspunsul talibanilor la cererea ONU de a restabili accesul la internet în Afganistan

Misiunea Națiunilor Unite în Afganistan a îndemnat marți talibanii să restabilească accesul la internet și telecomunicații în toată țara, afirmând că întreruperea impusă de guvernul de la Kabul a lăsat națiunea aproape complet izolată de lumea exterioară, scrie AP.

Întreruperea, semnalată luni, a fost prima la nivel național de la revenirea talibanilor la putere în august 2021 și a făcut parte din campania lor declarată de combatere a imoralității.

La începutul lui septembrie, mai multe provincii și-au pierdut conexiunile de fibră optică după ce liderul talibanilor, Hibatullah Akhundzada, a emis un decret prin care interzicea acest serviciu pentru a preveni imoralitatea.

Restricția subminează și mai mult libertatea de exprimare și dreptul la informație

Nu a existat niciun comentariu oficial din partea talibanilor, care se bazează pe aplicații de mesagerie și rețele sociale pentru comunicarea internă și externă.

Întreruperea internetului a amenințat stabilitatea economică și a adâncit una dintre cele mai grave crize umanitare din lume, a declarat Misiunea de Asistență a ONU în Afghanistan.

Aceasta a avertizat că întreruperea internetului paralizează sistemele bancare și financiare, izolează femeile și fetele, limitează accesul la îngrijiri medicale și remitențe și perturbă aviația.

ONU a declarat că astfel de restricții subminează și mai mult libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Presiuni pentru restabilirea internetului

Aceasta a menționat că telecomunicațiile sunt esențiale și în cazul dezastrelor.

Afganistanul a suferit recent cutremure majore în estul țării și se confruntă cu repatrieri forțate în masă din țările vecine.

Misiunea ONU a declarat că întreruperea internetului s-a extins de când a fost impusă pentru prima dată de talibani pe 16 septembrie și a devenit națională luni.

Misiunea a declarat că va continua să facă presiuni asupra autorităților de facto din Afganistan pentru a restabili accesul „în sprijinul poporului afgan”.