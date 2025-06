Război contra fenomenului „deepfake”. Danemarca oferă cetățenilor săi drepturi de autor asupra propriilor trăsături

Guvernul danez a declarat joi că va consolida protecția împotriva imitărilor digitale ale identității persoanelor prin prima lege de acest tip din Europa, scrie The Guardian.

După ce a obținut un acord larg între partide, departamentul de cultură intenționează să prezinte o propunere de modificare a legii actuale pentru consultare înainte de vacanța de vară și apoi să prezinte modificarea în toamnă.

Exemplu de folosire a imaginii unei personalități cu ajutorul AI:

“𝘞𝘞𝘌: 𝘛𝘩𝘦 𝘙𝘦𝘵𝘶𝘳𝘯 𝘰𝘧 𝘛𝘳𝘶𝘮𝘱” (deepfake)

