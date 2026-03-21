Războiul din Iran a transformat un aeroport uitat din Spania în adăpost pentru giganții cerului

Qatar Airways și-a mutat aproape 20 de avioane la Teruel, în Spania, pentru a le proteja de atacurile iraniene. Compania a redus numărul zborurilor zilnice de la 600 la aproximativ 100. Alte aeronave urmează să sosească în zilele următoare.
Războiul din Iran a transformat un aeroport uitat din Spania în adăpost pentru giganții cerului
Andreea Tobias
21 mart. 2026, 09:39, Știri externe

Teruel este un fost aeroport militar situat la jumătatea distanței dintre Madrid și Barcelona. Vineri, al nouăsprezecelea avion al Qatar Airways a aterizat acolo într-o săptămână. Motivul este unul singur: protejarea flotei de efectele războiului din Orientul Mijlociu, potrivit Corriere della Sera.

La Teruel se află în prezent 13 Airbus A330, patru A350, un A380 și un Boeing 787 ale companiei din Doha. Aproape toate au plecat de pe aeroporturile unde rămăseseră blocate după închiderea spațiului aerian deasupra Golfului.

Qatar Airways mută avioane în Spania: flota, pe jumătate la sol

Qatar Airways are aproximativ 275 de avioane în flotă. Dintre acestea, 197 sunt în prezent inactive, blocate în mare parte în străinătate.

Emirates se confruntă cu o situație similară. Compania efectuează în prezent aproximativ jumătate din zborurile obișnuite și are 55 de avioane la sol din cele 281 ale flotei.

De ce a ales Qatar Airways aeroportul din Teruel

Teruel nu a fost ales întâmplător. Clima aproape întotdeauna uscată și lipsa sării din aer permit o conservare naturală a avioanelor pe termen lung.

„Nu știm când se va termina această situație, de aceea lucrăm săptămână cu săptămână”, a declarat Alejandro Ibrahim, directorul general al aeroportului. El a descris situația drept „deloc normală”.

Ultima dată când acest aeroport a găzduit o flotă atât de mare a fost în timpul pandemiei. Între 2020 și 2022, până la 140 de avioane au staționat simultan pe pistele fostei baze militare din Aragon.

