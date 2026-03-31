Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 33 | Explozii în sudul Beirutului / Israelul a interceptat rachete iraniene, iar exploziile s-au auzit până în Damasc / Armata Iordaniei a distrus patru rachete lansate de Teheran

Conflictul din Orientul Mijlociu intră în cea de-a 33-a zi de război. Israel a lansat un atac în sudul Beirutului. Exploziile din urma interceptării rachetelor iraniene de către Israel s-au auzit până în capitala țării vecine, Damasc. Armata Iordaniei afirmă că a distrus patru rachete lansate de Teheran.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
01 apr. 2026, 02:26, Știri externe

AFP: Explozii în Sudul Beirutului

Un corespondent AFP aflat în Liban a raportat că a văzut o coloană de fum ridicându-se din cartierul Jnah, după ce trei explozii puternice s-au auzit în tot orașul, iar apoi mai multe ambulanțe s-au îndreptat spre locul respectiv.

Imaginile difuzate de mass-media locală au arătat mai multe mașini în flăcări după loviturile aeriene, în fața unei clădiri în construcție.

Presa de stat din Liban a precizat, de asemenea, că un atac lansat de Israel a lovit o mașină pe o șosea importantă din sudul Beirutului.

Marea Britanie confirmă consolidarea sprijinului acordat partenerilor din Golf în domeniul apărării aeriene

Ministerul Apărării din Marea Britanie a confirmat că își consolidează sprijinul acordat partenerilor din Golf în domeniul apărării aeriene, pe fondul tensiunilor regionale actuale. Anunțul prezintă detalii privind noile desfășurări de sisteme și personal de apărare aeriană britanic, acțiunile defensive reușite împotriva dronelor iraniene, precum și continuarea operațiunilor aeriene multinaționale, potrivit Gulf News.

Interceptările israeliene ale rachetelor lansate de Teheran s-au auzit până la Damasc

Potrivit Reuters, în Damasc s-au auzit explozii, pe măsură ce apărarea aeriană a Israelului a interceptat rachete iraniene, afirmă Reuters, citând televiziunea de stat din Siria.

Armata Iordaniei afirmă că 4 rachete lansate de Teheran au fost interceptate și distruse

Forțele Armate iordaniene, au anunțat că Iranul a atacat teritoriul regatului iordanian cu patru rachete în ultimele 24 de ore. Un purtător de cuvânt al Directoratului pentru Securitate Publică a anunțat că echipajele relevante au răspuns la 17 sesizări cu privire la moloz, dar și proiectile căzute în ultimele 24 de ore. Reprezentantul armatei iordaniene a precizat că în ruma acestor incidente nu au existat răniți, însă atacurile au cauzat pagube materiale, informează Gulf News.

