„Luăm foarte în serios orice ameninţare nucleară. Momentan, nu avem nicio indicaţie că Rusia se pregăteşte să folosească imediat acest tip de armă”. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a spus acest lucru, într-un briefing de presă.

„În prezent,nu există niciun motiv ca Rusia să folosească arme nucleare tactice”, a declarat ambasadorul rus la Paris, Alexeï Meshkov, într-un interviu pentru CNews. „În primul rând, nu noi am început să folosim arma nucleară, ci occidentalii”, a adăugat el.

Aproape un milion de oameni au părăsit Rusia de la începutul mobilizării, susţine Forbes, citând o sursă apropiată Kremlinului. O altă sursă a administraţiei prezidenţiale a precizat că ar fi 600-700.000 de ruşi. Cu toate acestea, nu se poate calcula în acest moment câţi dintre ei pleacă din ţară pentru turism, a spus oficialul. Până acum, cifra anunţată privindu-i pe cei plecaţi din Rusia în ultimele zile era de 300.000.

Forţele ucrainene au cucerit oraşul Dudchany de pe malul vestic al râului Dnipro, în marea lor înaintare în regiunea Kherson, potrivit şefului administraţiei din provincie, numit de Rusia.

Bloggerii militari ruşi au descris o înaintare a tancurilor ucrainene pe zeci de kilometri de teritoriu de-a lungul malului vestic al râului Dnipro. Până în prezent, Kievul a păstrat o tăcere aproape totală cu privire la situaţia din Kherson.

În est, forţele ucrainene avansează după ce au capturat Lyman, principalul bastion rusesc din nordul provinciei Doneţk. Liderul pro-rus din Doneţk a declarat că forţele ruse formează o nouă linie defensivă în jurul oraşului Kreminna.

Aeroportul polonez Rzeszow, în apropiere de graniţa cu Ucraina, este locaţia în care SUA şi aliaţii NATO aduc proviziile de arme, pentru a fi livrate la Kiev, a declarat, în timpul unei întâlniri cu liderii militari, preşedintele bielorus Alexandru Lukaşenko, relatează Ria Novosti. „Ştim despre livrările sistematice de arme şi echipamente militare de către Statele Unite şi alte ţări NATO prin aeroportul polonez Rzeszow”, a spus preşedintele belarus. „Aproximativ o duzină, uneori mai multe, de avioane de transport americane sosesc în fiecare zi”. Lukaşenko a subliniat apoi că „un număr de ţări europene” participă la sprijinul militar Ucrainei trimiţând echipamente vechi şi arme de care nu au nevoie, crede liderul de la Minsk.

Armata rusă a bombardat satele de-a lungul liniei frontului din regiunea Herson de sud, potrivit poliţiei, există victime civile. „Ostilităţile active continuă în regiune, în special inamicul a folosit artilerie grea pentru a bombarda Hreşcenivka, Osokorivka şi Novovorontsovka. Clădirile de locuinţe şi liniile electrice au fost avariate”, a spus poliţia.

Direcţia principală de informaţii a Ministerului ucrainean al Apărării spune că, în ultimele săptămâni, 2.000 de soldaţi ruşi au cerut să se predea, a declarat la televizor reprezentantul serviciilor de informaţii militare, Andrei Yusov, potrivit Ukrainska Pravda. Yusov a spus că „un val de apeluri la capitulare” a fost observat după ofensiva forţelor armate ucrainene din regiunea Harkov şi după anunţul mobilizării parţiale în Federaţia Rusă. „Nu doar soldaţii care se află pe teritoriul Ucrainei în calitate de ocupanţi sunt cei care cer să se predea, ci şi cei care tocmai au fost mobilizaţi şi se află încă pe teritoriul Federaţiei Ruse. Solicitările vin şi de la rude sau de la oameni care se tem că pot fi mobilizaţi. În câteva săptămâni, am primit deja peste 2.000 de cereri de predare”, a spus Yusov.

„Atingerea păcii în Ucraina este imposibilă fără a îndeplini cerinţele Rusiei”. Mesajul îi aparţine purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS.

Peste 200.000 de oameni au intrat în forţele armate în cadrul mobilizării decise de preşedintele Putin, a declarat de ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, pentru Ria Novosti. Potrivit lui Şoigu, „funcţionarii competenţi au fost instruiţi să asigure mobilizaţilor îmbrăcămintea necesară şi să-i numească în funcţii militare”. „Instruirea personalului unităţilor instruite se desfăşoară în 80 de tabere de antrenament şi în şase centre de pregătire”, a adăugat Şoigu.

Iniţial, mobilizarea viza 300.000 de persoane.

„Suntem forţaţi să ne oprim şi să ne reorganizăm, pentru a crea noi echipamente şi a pregăti noi recruţi. Şi asta va dura ceva timp”, a declarat deputatul Dmitri Sablin, vicepreşedintele Comitetului de Apărare, vorbind la primul canal de televiziune rusă despre războiul din Ucraina. Acesta a adăugat: „Sunt convins că, şi pe teritoriul Ucrainei, oamenii vor fi de partea noastră”.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret privind punerea în aplicare a deciziei Consiliului de Securitate Naţională şi Apărare al Ucrainei privind imposibilitatea de a purta discuţii cu Putin. „Ţinând cont de rezultatele întâlnirii de la sediul comandantului şef şi după ascultarea membrilor Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, Consiliul de Securitate şi Apărare Naţională al Ucrainei a decis că nu este posibil să iniţieze negocieri cu preşedintele rus Vladimir Putin”, se arată în decretul publicat pe site-ul lui Zelenski.

Cehii au devenit primii cetăţeni ai unei ţări care au strâns bani prin crowd-funding pentru a cumpăra un tanc modernizat T-72 din epoca sovietică, care va fi trimis în curând armatei ucrainene pentru a o ajuta să se apere împotriva invaziei Rusiei, a declarat luni un oficial guvernamental ucrainean.

NATO şi-a avertizat ţările membre că Rusia poate efectua un test nuclear la graniţele cu Ucraina, relatează The Times . Potrivit publicaţiei, autorităţile ruse vor să „demonstreze disponibilitatea de a folosi arme de distrugere în masă”.

Publicaţia se referă la o sursă de rang înalt în domeniul apărării. Potrivit acestuia, NATO consideră că testele pot avea loc în Marea Neagră. După cum a menţionat The Times, utilizarea armelor nucleare tactice direct în Ucraina este plină de riscuri pentru Rusia însăşi, deoarece oraşele ruseşti ar putea avea de suferit.

Din ordinul lui Vladimir Putin, forţele strategice de descurajare ale armatei ruse au fost transferate într-un mod special de serviciu de luptă pe 27 februarie . Pe 21 septembrie, preşedintele, anunţând mobilizarea parţială, a reamintit dreptul Rusiei de a folosi arme nucleare dacă integritatea teritorială a ţării este ameninţată. Liderul cecen Ramzan Kadyrov a cerut săptămâna trecută „măsuri mai drastice” în operaţiunea militară din Ucraina, inclusiv utilizarea armelor nucleare cu randament redus.

NATO a ameninţat Rusia cu „consecinţe grave” dacă foloseşte arme nucleare. Alianţa, în special, este îngrijorată de mişcarea submarinului nuclear rusesc Belgorod cu scop special, transportatorul vehiculelor subacvatice fără pilot Poseidon. NATO consideră că submarinele nucleare pot efectua teste în Marea Kara

Consiliul Federaţiei (SF) a ratificat tratatele privind aderarea Rusiei cu Republicile Populare Doneţk şi Lugansk (DPR şi LPR), precum şi cu regiunile Zaporojie şi Herson. Decizia a fost luată în unanimitate. La întâlnire au participat 154 de senatori din 170. Procedura de admitere în noile teritorii se va încheia cu amendamente la Constituţia Rusiei.

Zelenski dă asigurări că „nici manipularea şi nici crimele săvârşite de Rusia” nu vor stopa ucrainenii să lupte pentru libertate şi „întoarcerea la viaţa normală”.

Miliardarul Elon Musk le-a cerut utilizatorilor Twitter să pună în discuţie un plan de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, inclusiv propunerea de alegeri supravegheate de ONU în patru regiuni ocupate pe care Moscova le-a anexat săptămâna trecută şi recunoaşterea oficială a Crimeei, pe care Moscova a capturat-o în 2014, drept Rusia.

