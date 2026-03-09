„Războiul nu este un film!” Videoclipul Casei Albe despre atacurile din Iran stârnește controverse

Videoclipul publicat de Casa Albă este un montaj care combină imagini cu drone din timpul atacurilor aeriene asupra Iranului cu fragmente din producții populare de la Hollywood, mai scrie Euronews. Printre secvențele incluse se regăsesc personaje și scene din filme și seriale precum Top Gun: Maverick, Gladiator, Star Wars, Breaking Bad, John Wick, Deadpool, Superman sau Halo. Clipul a fost distribuit pe rețelele sociale cu mesajul „Justice the American way”.

JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

Videoclipul a fost rapid redistribuit online și a generat reacții puternice. Foarte mulți utilizatori au criticat modul în care imagini din cultura pop sunt folosite pentru a promova o operațiune militară.

Reacția actorului Ben Stiller

Actorul și regizorul Ben Stiller a reacționat public după ce o scenă din filmul Tropic Thunder a apărut în montajul publicat de Casa Albă. Pe platforma X, Stiller a cerut eliminarea secvenței din videoclip. El a afirmat că producătorii filmului nu au acordat permisiunea pentru folosirea imaginilor.

„Vă rog să eliminați clipul din Tropic Thunder. Nu v-am dat permisiunea și nu dorim să facem parte dintr-o mașinărie de propagandă. Războiul nu este un film”, a scris actorul.

Videoclipul a fost intens criticat pe rețelele sociale. Mulți utilizatori au susținut că se încearcă transformarea unui conflict militar real într-un produs de divertisment. Unii comentatori au numit montajul „slopaganda”. Termenul este folosit online pentru a descrie propaganda de slabă calitate realizată cu imagini reciclate sau elemente din cultura pop.

Criticii au remarcat și faptul că unele dintre personajele sau filmele folosite în videoclip au mesaje satirice sau critice față de război și putere, ceea ce a amplificat și mai puternic controversa.