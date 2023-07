Atacul a afectat clădiri rezidenţiale şi alte facilităţi şi infrastructură, inclusiv o linie electrică.

Forţele ucrainene au continuat operaţiunile de contraofensivă pe cel puţin trei sectoare ale frontului. Statul Major ucrainean a raportat că forţele ucrainene au efectuat operaţiuni de contraofensivă în direcţiile Berdyansk (zona Zaporojie-Doneţk) şi Melitopol (vestul Oblast Zaporijia). Ministerul rus al Apărării (MOD) a susţinut că forţele ruse au respins 14 atacuri ucrainene la sud de Kreminna, regiunea Lugansk şi în zona Bahmut.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că operaţiunile de contraofensivă ucraineană ar putea creşte în curând ritmul şi că întârzierea operaţiunilor de contraofensivă se datorează parţial materialului limitat. Zelenski a declarat la Forumul de Securitate din Aspen din 21 iulie că forţele ucrainene intenţionau să lanseze operaţiuni contraofensive în primăvară, dar că lipsa muniţiilor şi a echipamentelor militare, cum ar fi echipamentele de deminare şi formarea continuă a Ucrainei în străinătate, a necesitat o întârziere.

Garnizoana militară Tsel din centrul Belarusului a înregistrat recent o creştere a numărului de vehicule şi echipamente, potrivit imaginilor din satelit ale companiei de tehnologie Umbra

Un atac cu drone asupra unui depozit de muniţii din Crimeea a determinat autorităţile să evacueze o rază de 5 km şi să suspende pentru scurt timp traficul rutier pe podul care leagă peninsula de Rusia, a declarat sâmbătă guvernatorul regiunii, instalat de Moscova.

Ucraina a declarat că armata sa a distrus un depozit de petrol şi depozite ale armatei ruse în ceea ce a numit districtul "ocupat temporar" Oktiabrske din centrul Crimeei.

Huge detonations are currently happening in the center of Crimea after the Ukrainian strikes



Reportedly, several drones & possibly Storm Shadow missiles were involved. Fleet ammunition depot & railway connection were hit in Octiabrskoe. https://t.co/KABqXo3wdd pic.twitter.com/lFfocTddgi