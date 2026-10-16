Rebelii Houthi au atacat palatul prezidențial din Yemen. Cinci morți și 16 răniți, în timp ce Arabia Saudită raportează zeci de atacuri asupra infrastructurii

Atacul asupra palatului Al-Maashiq din Aden, produs joi, 15 octombrie, reprezintă prima lovitură asupra acestui complex în actuala confruntare dintre rebelii Houthi și Arabia Saudită, relatează Reuters. Premierul Yemenului și membrii cabinetului se aflau în siguranță după atac, a anunțat ministrul Informațiilor, Moammar al-Eryani.

Potrivit ministrului yemenit al Sănătății, Qasim Buhaibeh, cinci persoane au fost ucise și 16 rănite. Printre victime se numără membri ai personalului de pază și angajați civili. Martorii citați de Reuters au relatat că au auzit explozii puternice în apropierea palatului.

Houthi susțin că au vizat un cartier general militar saudit

Purtătorul de cuvânt militar al rebelilor Houthi, Yahya Saree, a confirmat lansarea unui atac asupra unui obiectiv din Aden, despre care a afirmat că reprezenta un cartier general al operațiunilor militare saudite.

Gruparea susține că atacul face parte din strategia sa de a lovi întăririle militare saudite oriunde s-ar afla acestea. Agenția de presă SABA, controlată de Houthi, a afirmat că obiectivul era administrat de ofițeri saudiți și includea depozite de armament.

The Houthis have reportedly launched multiple waves of ballistic missiles and drones targeting the Al-Maashiq Presidential Palace compound in Aden. The Prime Minister @Shaya_Zindani is safe and unharmed, but casualties have been reported. A second wave of attacks targeted the Al-Bureiqa district of Aden. These attacks appear to signal the beginning of a broader Houthi military campaign against Aden. For months, Houthi leaders have repeatedly assured southern Yemenis that they have no intention of advancing into southern Yemen. Yet their ongoing military operations in Lahj, followed by today’s strikes on Aden and the seat of Yemen’s internationally recognized government, suggest otherwise. The attacks provide the clearest public indication yet that Aden itself is now a Houthi military objective. — Basha باشا (@BashaReport) October 15, 2026

Reuters precizează că nu a putut verifica independent aceste afirmații. Atacul are loc după reluarea luptelor dintre rebelii Houthi și forțele guvernamentale yemenite, luna trecută.

În ultima săptămână, trupele guvernamentale au lansat o ofensivă pentru recuperarea teritoriilor controlate de rebeli, inclusiv în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul internațional.

Aeroportul din Riad, atacat de 20 de ori într-o singură lună. Arabia Saudită anunță sute de victime

În aceeași zi, coaliția militară condusă de Arabia Saudită a prezentat un bilanț al atacurilor atribuite rebelilor Houthi asupra infrastructurii saudite. Purtătorul de cuvânt al coaliției, Turki al-Maliki, a declarat că gruparea a lansat 20 de atacuri asupra Aeroportului Internațional King Khalid din Riad numai în luna octombrie.

Potrivit bilanțului prezentat de oficialul saudit, atacurile au provocat moartea a 17 persoane și rănirea altor 333. Aeroportul din Riad este unul dintre principalele centre de transport aerian internațional ale Arabiei Saudite.

Coaliția susține că atacurile asupra aeroportului Abha, situat în sud-vestul țării, aproape de granița cu Yemenul, au provocat alte trei decese și 28 de răniți. Cifrele provin de la autoritățile saudite și nu au fost prezentate de presă ca bilanțuri verificate independent. Consiliul Organizației Aviației Civile Internaționale, instituție specializată a ONU, a condamnat recentele atacuri asupra aeroporturilor, aeronavelor și infrastructurii aviatice civile din Arabia Saudită.

Rachete, drone și ambarcațiuni explozive. Acuzații privind sprijinul primit de la Iran

Reprezentanții coaliției saudite afirmă că rebelii Houthi au obținut tehnologii militare avansate cu ajutorul unor actori regionali. Printre echipamentele menționate se numără rachete balistice, drone și ambarcațiuni rapide încărcate cu explozibili.

Iranul este considerat principalul susținător regional al grupării Houthi, căreia i-a furnizat, potrivit informațiilor prezentate de Reuters, armament, finanțare și instruire militară. Teheranul a negat oficial că ar înarma rebelii cu încălcarea embargoului impus de ONU.

Houthi au dat un avertisment pentru companiile aeriene

Coaliția saudită mai susține că a distrus 127 de depozite de armament și platforme de lansare din regiunile muntoase ale Yemenului. Joi, apărarea aeriană saudită a interceptat și distrus două drone, dintre care una în zona orașului Khamis Mushait.

Autoritățile au emis și avertizări privind posibile amenințări în regiunile sudice Najran și Jazan, ulterior anunțând că pericolul a trecut. La scurt timp după declarațiile coaliției, purtătorul de cuvânt al Houthi a avertizat companiile aeriene că aeroporturile și spațiul aerian saudit nu sunt sigure, exceptând spațiul aerian de deasupra orașelor sfinte Mecca și Medina.

Conflictul se apropie de două dintre cele mai importante rute maritime ale lumii

Escaladarea confruntărilor din Yemen se produce pe fondul războiului regional declanșat după atacurile americane și israeliene asupra Iranului, la sfârșitul lunii februarie. Pentru Arabia Saudită, atacurile asupra aeroporturilor, porturilor și instalațiilor petroliere reprezintă o amenințare directă la adresa infrastructurii economice și a proiectelor sale de dezvoltare.

În același timp, confruntările din apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb amplifică riscurile pentru navigația comercială dintre Marea Roșie și Oceanul Indian. Strâmtoarea reprezintă unul dintre punctele strategice ale traseului maritim care leagă Asia de Europa prin Canalul Suez.

Yemenul se confruntă cu un război civil din 2014, când rebelii Houthi au ocupat capitala Sanaa și au forțat guvernul să se retragă spre sud. Intervenția militară condusă de Arabia Saudită, începută în 2015, a fost urmată de ani de confruntări și de un armistițiu în 2022, care a redus intensitatea luptelor până la reluarea lor în acest an.