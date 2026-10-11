Aeroportul din Riad, lovit din nou, la doar o zi după atacul soldat cu 12 morți

Autoritățile saudite au anunțat că și în urma celui mai recent atac s-au înregistrat răniți, iar aeroportul a rămas închis.
Atacurile au fost revendicate de rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, care au amenințat că vor continua operațiunile împotriva Arabiei Saudite.
Gruparea a avertizat companiile aeriene, angajații aeroporturilor și călătorii să evite aeroporturile și spațiul aerian saudit, mai multe companii internaționale suspendând zboruri pentru perioade diferite.
Atacul de sâmbătă a fost cel mai sângeros atac asupra unei țări arabe din Golf de la începutul războiului cu Iranul. Printre victime s-au numărat cetățeni saudiți, palestinieni, americani, egipteni, iordanieni, sirieni și sudanezi.