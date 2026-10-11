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Aeroportul din Riad, lovit din nou, la doar o zi după atacul soldat cu 12 morți

Un proiectil a lovit duminică un terminal de pasageri al aeroportului internațional King Khalid din Riad, la o zi după ce un atac asupra aceleiași zone a ucis 12 persoane, potrivit Associated Press.
Aeroportul din Riad, lovit din nou, la doar o zi după atacul soldat cu 12 morți
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: X
Cosmin Pirv
11 oct. 2026, 20:25, Știri externe
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Autoritățile saudite au anunțat că și în urma celui mai recent atac s-au înregistrat răniți, iar aeroportul a rămas închis.

Atacurile au fost revendicate de rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, care au amenințat că vor continua operațiunile împotriva Arabiei Saudite.

Gruparea a avertizat companiile aeriene, angajații aeroporturilor și călătorii să evite aeroporturile și spațiul aerian saudit, mai multe companii internaționale suspendând zboruri pentru perioade diferite.

Atacul de sâmbătă a fost cel mai sângeros atac asupra unei țări arabe din Golf de la începutul războiului cu Iranul. Printre victime s-au numărat cetățeni saudiți, palestinieni, americani, egipteni, iordanieni, sirieni și sudanezi.

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