Red Arrows își anulează participarea la show-urile aeriene din Polonia și România

Echipa de acrobație a Forțelor Aeriene Regale Britanice (RAF) – Red Arrows – și-a anulat demonstrațiile planificate pentru acest weekend în Polonia și România, în urma prăbușirii unui F-16 polonez care efectua repetiții pentru Radom Air Show.

„Gândurile întregii echipe Red Arrows sunt alături de familia și prietenii pilotului și transmitem cele mai sincere condoleanțe Forțelor Aeriene Poloneze”, se arată în comunicatul Ambasadei Marii Britanii la București.

Organizatorii au decis anularea evenimentului de la Radom, astfel că spectacolele programate pentru sâmbătă și duminică nu vor mai avea loc.

În consecință, Red Arrows nu vor mai zbura nici la București, unde urmau să participe la Bucharest International Air Show (BIAS).

Formația britanică se afla deja în Polonia de la începutul săptămânii, pregătindu-se pentru demonstrațiile din cele două țări.

Conform procedurilor obișnuite după un asemenea incident, pista aerodromului rămâne închisă, iar o anchetă oficială este în desfășurare.