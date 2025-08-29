Prima pagină » Știri externe » Red Arrows își anulează participarea la show-urile aeriene din Polonia și România

Ambasada Marii Britanii la București a anunțat vineri că formația de acrobație aeriană Red Arrows nu va mai evolua la mitingurile aviatice din Polonia și România, după accidentul fatal al unui avion de vânătoare F-16 polonez la repetițiile pentru Radom Air Show.
Sursa foto: Joe Giddens/PA Wire/dpa
Rareș Mustață
29 aug. 2025, 10:32, Social

Echipa de acrobație a Forțelor Aeriene Regale Britanice (RAF) – Red Arrows – și-a anulat demonstrațiile planificate pentru acest weekend în Polonia și România, în urma prăbușirii unui F-16 polonez care efectua repetiții pentru Radom Air Show.

„Gândurile întregii echipe Red Arrows sunt alături de familia și prietenii pilotului și transmitem cele mai sincere condoleanțe Forțelor Aeriene Poloneze”, se arată în comunicatul Ambasadei Marii Britanii la București.

Organizatorii au decis anularea evenimentului de la Radom, astfel că spectacolele programate pentru sâmbătă și duminică nu vor mai avea loc.

În consecință, Red Arrows nu vor mai zbura nici la București, unde urmau să participe la Bucharest International Air Show (BIAS).

Formația britanică se afla deja în Polonia de la începutul săptămânii, pregătindu-se pentru demonstrațiile din cele două țări.

Conform procedurilor obișnuite după un asemenea incident, pista aerodromului rămâne închisă, iar o anchetă oficială este în desfășurare.