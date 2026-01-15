Moment istoric pentru Red Arrows: Cine este Sasha Nash, prima femeie la comanda celebrei escadrile

Forțele Aeriene Regale ale Marii Britanii (RAF) au confirmat că Sasha Nash va ocupa funcția de Officer Commanding al Red Arrows, succedându-i lui Wing Commander Adam Collins. Ea va coordona aproximativ 150 de membri – piloți, tehnicieni și personal de sprijin.

Este pentru prima dată în cei aproape 60 de ani de existență ai Red Arrows când o femeie preia conducerea. De asemenea, este un moment cu puternică semnificație pentru aviația militară britanică și pentru procesul de reformă internă al RAF, mai arată CNN.

Parcursul profesional al lui Sasha Nash

Nash s-a alăturat RAF în 2005 și are o carieră solidă ca pilot de aeronave de luptă. A zburat pe Tornado GR4 în misiuni operaționale și exerciții internaționale, iar anterior a ocupat poziția de chief of staff în cadrul Display Wing Headquarters.

Originară din Berkshire, și-a descoperit pasiunea pentru aviație la doar șase ani, inspirată de spectacole aeriene. A beneficiat de sprijin financiar încă din liceu, urmat de burse universitare ce au sprijinit-o în drumul spre cariera militară. În paralel, a fost sportivă de performanță, jucând lacrosse pentru echipa națională a Angliei.

„O oportunitate unică”

Într-o declarație oficială, Nash a descris această numire drept „o oportunitate a vieții”. Ea a recunoscut că, în urmă cu două decenii, nu și-ar fi imaginat că va conduce una dintre cele mai cunoscute formații de acrobație aeriană din lume. Ea a subliniat că Red Arrows reprezintă excelență, precizie și spirit de echipă. Acestea sunt valorile pe care își propune să le mențină și să le transmită noilor generații de aviatori. Și o va face, indiferent de gen sau proveniența lor.

Schimbarea de conducere are loc pe fondul unui context sensibil. În 2023, RAF a publicat rezultatele unor anchete interne. Acestea au evidențiat existența, între 2018 și 2022, a unor comportamente „larg răspândite” de hărțuire sexuală, bullying și o cultură internă excesiv orientată spre consumul de alcool.

Scandalul a generat o restructurare a conducerii. S-au introdus noi programe de formare pentru promovarea unui mediu profesional incluziv. De asemenea au fost revizuite criteriile de selecție pentru funcțiile de comandă. Numirea lui Nash este percepută ca un pas concret în direcția schimbării și reconstrucției imaginii Red Arrows.

Privind spre viitor

Fostul comandant Adam Collins și-a exprimat încrederea că sub conducerea lui Sasha Nash, echipa va continua să reprezinte cu succes Marea Britanie pe scena internațională.

Pentru RAF, această decizie transmite un mesaj clar: performanța și capacitatea de leadership sunt evaluate pe baza competenței, experienței și viziunii, nu a genului.

Red Arrows intră astfel într-o nouă etapă a istoriei sale, cu așteptări ridicate atât pentru performanțele aeriene, cât și pentru transformările la nivel organizațional.