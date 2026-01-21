Prima pagină » Social » Bucureștenii au pierdut peste 7 zile în trafic anul trecut

Bucureștenii au pierdut peste 7 zile în trafic anul trecut

Bucureștenii au pierdut peste 7 zile în trafic. Statistica a fost realizată anul trecut. Calculele sunt realizate în funcție de timpul pierdut în ambuteiaje la orele de vârf.
Bucureștenii au pierdut peste 7 zile în trafic anul trecut
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Petru Mazilu
21 ian. 2026, 18:17, Social

Bucureștenii au stat anul trecut peste o săptămână blocați în trafic. Asta potrivit clasamentului TomTom Traffic Index din 2025. București este un oraș foarte aglomerat, devansând alte capitale europene.

Conform statisticii rata, orașul are un indice de 62,5% în ceea ce privește rata de congestie. Rata este în creștere cu 0,3 puncte față de anul trecut ceea ce arată că măsurile luate de autorități nu au îmbunătățit situația.

Concret, locuitorii din București au pierdut 171 de ore în trafic din cauza ambuteiajelor din orele de vârf. Viteza medie de deplasare a fost 18,5 km/h, iar distanța medie parcursă în 15 minute a fost 4.6 km.

București stă mult mai prost la capitolul trafic decât alte capitale europene. În clasamentul TomTom Traffic Index din 2025 mai apar, printre altele, Bruxelles 146 ore, Atena 143 ore, Budapesta 131 ore, Viena 118 ore, Roma 115 ore, Sofia și Varșovia 113 ore, Paris 109 ore și Berlin 100 de ore.

