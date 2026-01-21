Petiție a locuitorilor din nordul județului Ilfov pentru „măsuri concrete privind metroul”

Locuitorii și persoanele care tranzitează constant zona de nord a județului Ilfov au inițiat o petiție prin care cer luarea unor măsuri pentru sporirea mobilității și soluții rapide de transport public de capacitate mare.

Aceștia spun că au o calitate a vieții scăzută din cauza lipsei soluțiilor de conectivitate între zona de nord a județului Ilfov și București.

Cel mai mult au de suferit locuitorii/persoanele care tranzitează comunele Voluntari, Tunari, Dimieni, Cosmopolis, Balotești și alte localități învecinate.

Care sunt solicitările

„Subsemnații, locuitori și/sau persoane care tranzitează zona de nord a județului Ilfov (în special Voluntari, Tunari, Dimieni, Cosmopolis, Balotești și localitățile/zonele învecinate), semnalăm problemele majore de mobilitate și lipsa unor soluții rapide de transport public de capacitate mare.

În prezent, deplasarea către București (inclusiv către zonele centrale și principalii poli de business) poate dura foarte mult, iar absența unei conexiuni directe la rețeaua de metrou și accesul dificil la stațiile existente îi determină pe mulți să folosească mașina personală.

Consecințele sunt trafic crescut, timp pierdut zilnic și scăderea calității vieții pentru cei care locuiesc sau lucrează în această zonă.

Solicităm autorităților competente măsuri concrete privind metroul, inclusiv: