Petiție a locuitorilor din nordul județului Ilfov pentru „măsuri concrete privind metroul”

Mai mulți locuitori și persoane care tranzitează zona de nord a județului Ilfov (comunele Tunari, Vo9luntari, Dimieni, etc...) cer autorităților luarea unor măsuri ferme pentru creșterea mobilității și a conectivității zonei cu Bucureștiul. Ei au inițiat o petiție online.
Luiza Moldovan
21 ian. 2026, 11:01, Social

Locuitorii și persoanele care tranzitează constant zona de nord a județului Ilfov au inițiat o petiție prin care cer luarea unor măsuri pentru sporirea mobilității și soluții rapide de transport public de capacitate mare.

Aceștia spun că au o calitate a vieții scăzută din cauza lipsei soluțiilor de conectivitate între zona de nord a județului Ilfov și București.

Cel mai mult au de suferit locuitorii/persoanele care tranzitează comunele Voluntari, Tunari, Dimieni, Cosmopolis, Balotești și alte localități învecinate.

Care sunt solicitările

„Subsemnații, locuitori și/sau persoane care tranzitează zona de nord a județului Ilfov (în special Voluntari, Tunari, Dimieni, Cosmopolis, Balotești și localitățile/zonele învecinate), semnalăm problemele majore de mobilitate și lipsa unor soluții rapide de transport public de capacitate mare.

În prezent, deplasarea către București (inclusiv către zonele centrale și principalii poli de business) poate dura foarte mult, iar absența unei conexiuni directe la rețeaua de metrou și accesul dificil la stațiile existente îi determină pe mulți să folosească mașina personală.

Consecințele sunt trafic crescut, timp pierdut zilnic și scăderea calității vieții pentru cei care locuiesc sau lucrează în această zonă.

Solicităm autorităților competente măsuri concrete privind metroul, inclusiv:

  • includerea zonei de nord – Ilfov în planurile de dezvoltare a rețelei de metrou și demararea/actualizarea analizelor necesare (studii, scenarii de traseu, estimări de cost);
  • prioritizarea investițiilor care asigură legături rapide între nordul Ilfov și București;
  • îmbunătățirea accesului către stațiile existente (ex.: Pipera) prin soluții de tip park&ride, legături pietonale sigure și integrare cu linii de legătură;
  • publicarea unui calendar clar (etape, finanțare, responsabilități) și a unor actualizări periodice privind progresul”, se arată în petiția, inițiată pe 20 ianuarie 2026, care a strâns, până acum, 315 semnături.

