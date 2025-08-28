Un pilot polonez a murit după prăbușirea unui avion F-16 în timpul repetițiilor la Radom Air Show

Accidentul s-a produs în jurul orei 19:30, ora locală, pe aeroportul din Sadkow, sud-vestul Poloniei.

Videoclipurile care circulă online arată aeronava pierzând controlul în timpul unei manevre la viteză mare și prăbușindu-se violent pe pistă, explodând într-o minge de foc în fața spectatorilor.

Moartea pilotului a fost confirmată de Adam Szlapka, purtătorul de cuvânt al prim-ministrului polonez.

F-16 Fighting Falcon este un avion supersonic capabil să atingă o viteză maximă de aproape 2.200 kilometri pe oră, cu o valoare estimată la 14 milioane lire sterline, conform tg.la7.it.

Accidentul a avut loc în timpul pregătirilor pentru Radom Air Show, eveniment bienal programat pentru 30 și 31 august care atrage anual mii de oameni din întreaga lume pentru celebrarea avioanelor militare.