Reducerile de ajutor ale lui Trump amplifică stigmatizarea HIV în Kenya

Activistul Ruele Okeyo, infectat cu HIV la 23 de ani, raportează o explozie a dezinformării online: „Secţiunea de comentarii a fost inundată de persoane care răspândesc ură, spunând că nu mai există medicamente şi că ar trebui să mă evite”, conform The Independent.

Clinicile specializate pentru grupurile marginalizate s-au închis, forţând pacienţii să apeleze la furnizori convenţionali care adesea nu sunt pregătiţi.

Sondajele arată creşterea anxietăţii şi depresiei în rândul tinerilor cu HIV, mulţi întrerupând tratamentul din cauza stigmatizării amplificate.

Mesajul medical „U=U” (nedetectabil = netransmisibil) a fost subminat, iar oamenii se tem să-şi dezvăluie statutul de sănătate.

Auto-stigmatizarea creşte, determinând pacienţii să ia „pauze de la medicamente” – o practică extrem de periculoasă.