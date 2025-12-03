Ministerul Sănătății: Testarea gratuită pentru hepatite, disponibilă tuturor românilor

Ministerul Sănătății a anunțat marți accesul gratuit la testarea pentru hepatitele B și C pentru persoanele care prezintă simptome sau suspiciuni. Măsura se aplică tuturor românilor, indiferent dacă sunt sau nu asigurați medical. Pentru femeile însărcinate, testarea HIV gratuită rămâne inclusă în protocolul obișnuit de urmărire a sarcinii.

Testarea, cu bilet de trimitere

Testarea se face pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist și permite identificarea rapidă a celor infectați, înainte să apară complicații grave.

„Sănătatea începe acolo unde există încredere. Mergi la medic, fii prevăzător”, transmite ministerul în campania oficială. Autoritățile subliniază că diagnosticul precoce reduce semnificativ riscul de transmitere a virusurilor către alte persoane.

Hepatita B – riscuri și simptome

Hepatita B este o infecție virală transmisă prin sânge sau prin contact sexual neprotejat, care poate provoca oboseală persistentă, dureri abdominale, icter (colorarea în galben a pielii și a ochilor) și afectarea severă a ficatului. Dacă nu este diagnosticată și tratată la timp, boala poate evolua către complicații grave, precum ciroza sau cancerul hepatic.

Hepatita C – tăcută, dar vindecabilă

Hepatita C se transmite în special prin sânge contaminat și rămâne mult timp fără simptome vizibile. Atunci când acestea apar, pot include greață, dureri articulare, scăderea apetitului și icter. Astăzi însă, datorită terapiilor moderne, hepatita C este vindecabilă în majoritatea cazurilor, cu șanse ridicate de recuperare completă dacă este depistată la timp.

B și C, combinație periculoasă

Infectarea simultană cu virusurile hepatitice B și C este considerată mai periculoasă decât infecțiile contractate separat. Boala evoluează mai rapid, riscul de ciroză și cancer hepatic crește semnificativ, iar tratamentul devine adesea mai complex. Identificarea timpurie este esențială pentru a preveni deteriorarea ireversibilă a ficatului și pentru a crește șansele de succes ale terapiei.

Testarea este importantă deoarece permite analiza stării ficatului înainte să apară probleme grave, să previi transmiterea virusului către cei dragi și să începi tratamentul într-un moment în care acesta este cât mai eficient.