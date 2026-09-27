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Referendum în Elveția pentru „neutralitate”. Alegătorii decid cât de aproape rămâne țara de NATO și UE

Alegătorii din Elveția votează duminică într-un referendum privind consolidarea neutralității țării. Propunerea, susținută de Partidul Popular Elvețian, ar limita apropierea de UE și NATO, în special în contextul războiului Rusiei din Ucraina.
Referendum în Elveția pentru „neutralitate”. Alegătorii decid cât de aproape rămâne țara de NATO și UE
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
27 sept. 2026, 10:11, Știri externe
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Elvețienii, chemați să decidă asupra neutralității

Susținătorii planului promovat de Partidul Popular Elvețian, de dreapta populistă, vor ca Elveția să-și reafirme angajamentul față de neutralitate, consacrat în Constituție încă de la mijlocul secolului al XIX-lea

În ultimii ani, această neutralitate a fost intens dezbătută, inclusiv în privința modului în care ar trebui interpretată, potrivit ABC News.

Partidul, care are cele mai multe mandate în Parlament și în rândurile căruia se află membri cu poziții favorabile Rusiei, a criticat decizia guvernului federal elvețian de a se alătura sancțiunilor UE împotriva Rusiei.

Guvernul elvețian descrie acțiunile Moscovei drept un „război de agresiune” împotriva Ucrainei.

Sancțiunile împotriva Rusiei, în centrul disputei

Propunerea ar interzice guvernului să se alăture sancțiunilor împotriva oricărei țări implicate într-un conflict, cu excepția sancțiunilor aprobate de Organizația Națiunilor Unite.

Rusia are drept de veto în Consiliul de Securitate al ONU, fiind unul dintre cei cinci membri permanenți.

Elveția nu este membră a niciunei alianțe militare. Adoptarea propunerii ar împiedica guvernul elvețian să coopereze cu orice alianță, cu excepția situațiilor în care țara s-ar confrunta cu o amenințare.

În prezent, Elveția cooperează cu NATO de aproximativ trei decenii, inclusiv prin participarea la exerciții comune.

Susținătorii spun că neutralitatea trebuie reafirmată

Susținătorii referendumului afirmă că angajamentul Elveției față de neutralitate trebuie reafirmat și apărat în contextul fiecărui conflict.

Aceștia susțin că guvernul s-a apropiat „periculos de mult” de UE și NATO, într-un mod care ar amenința securitatea Elveției și libertatea sa de acțiune.

Oponenții propunerii, inclusiv guvernul federal și Parlamentul, susțin că actuala Constituție oferă deja guvernului suficientă libertate pentru a proteja interesele naționale.

Elvețienii votează de patru ori pe an

În sistemul democratic elvețian, alegătorii sunt chemați de regulă la urne de patru ori pe an, pentru a avea un cuvânt direct de spus în elaborarea politicilor publice.

Guvernul elvețian este condus de un executiv format din șapte membri proveniți din întreg spectrul politic, care iau decizii prin consens.

Președinția Elveției se schimbă în fiecare an între membrii executivului. Funcția este în mare parte ceremonială, iar președintele, în prezent Guy Parmelin, din Partidul Popular Elvețian, este considerat „primul între egali”.

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