Reforma ajutorului extern. SUA înființează Biroul pentru Dezastre și Răspuns Umanitar

Decizia, comunicată de un oficial de rang înalt, marchează finalul unei ample reorganizări a sistemului de asistență externă inițiate de administrația președintelui Donald Trump, scrie Reuters.

Noua structură, denumită Biroul pentru Dezastre și Răspuns Umanitar, va funcționa în cadrul Departamentului de Stat și va avea un mandat mai restrâns decât agențiile anterioare, concentrându-se exclusiv pe ajutor „care salvează vieți”.

În primele luni ale anului 2025, administrația Trump, împreună cu Elon Musk și nou-creatul DOGE, a demarat desființarea USAID. Agenția, care gestiona anterior aproximativ 40 de miliarde de dolari anual, a fost absorbită în Departamentul de Stat după concedierea a mii de angajați și anularea majorității granturilor.

O parte dintre proiectele de dezvoltare pe termen lung finanțate anterior de USAID continuă în alte structuri ale Departamentului de Stat, însă accentul general s-a mutat către intervenții rapide și strict necesare.

Biroul pentru Dezastre și Răspuns Umanitar al SUA – structură, buget și misiune

Potrivit oficialului american, noul birou va avea aproximativ 200 de angajați și va opera prin 12 hub-uri regionale la nivel global. Bugetul anual estimat este de 5,4 miliarde de dolari, o sumă semnificativ mai mică decât fondurile gestionate anterior de USAID.

Mandatul instituției exclude proiecte legate de climă sau cauze sociale, concentrându-se pe intervenții umanitare de urgență, inclusiv gestionarea securității alimentare globale.

„Statele Unite nu pot și nu trebuie să răspundă fiecărei crize din lume”, a subliniat oficialul, precizând că ajutorul va fi direcționat prioritar către aliați și parteneri strategici.

Conducere și implicații politice

Noua structură se află sub autoritatea subsecretariatului pentru asistență externă, afaceri umanitare și libertate religioasă, condus interimar de Jeremy Lewin, fost angajat DOGE, în lipsa unui lider confirmat de Senat.

Conducerea operațională a biroului va fi asigurată inițial de Ryan Shrum, fost șef de cabinet al lui Lewin.