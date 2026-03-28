Iranul va permite tranzitul ajutorului umanitar prin Strâmtoarea Ormuz

Iranul a anunțat că va deschide un culoar pentru transportul ajutorului umanitar prin Strâmtoarea Ormuz, din cauza situației extrem de tensionate care se desfășoară în zonă, notează Euronews.

Decizia a venit la scurt timp după apariția informațiilor despre atacurile asupra unor instalații nucleare iraniene, revendicate de Israel.

Ambasadorul Iranului la ONU, Ali Bahreini, a declarat că autoritățile de la Teheran au acceptat solicitarea Națiunilor Unite pentru a permite circulația ajutoarelor și a produselor agricole prin această rută.

Inițiativa aceasta ar putea reprezenta primul progres important după o lună de blocaje în transportul maritim din zonă.

„Această măsură reflectă angajamentul continuu al Iranului de a sprijini eforturile umanitare și de a se asigura că ajutorul esențial ajunge fără întârziere la cei care au nevoie de el”, a declarat Ali Bahreini într-o postare pe X.

Acting in good faith and in line with its longstanding humanitarian principles, in response to a request from the United Nations, the Islamic Republic of Iran has decided to facilitate and further expedite the safe passage of humanitarian shipments through the Strait of Hormuz.… — Ali Bahreini (@AliBahreini5) March 27, 2026

ONU a anunțat deja crearea unui grup de lucru dedicat acestor probleme.

În paralel, tensiunile militare au crescut. Presa iraniană a relatat că două instalații nucleare au fost atacate, pentru care Israelul și-a asumat responsabilitatea.

Reacția Teheranului nu a întârziat să vină. Ministrul de externe, Abbas Araghchi, a criticat acțiunea. „Atacul contrazice termenul prelungit acordat de președintele SUA pentru diplomație” și „Iranul va cere un preț GREU pentru crimele israeliene.”, a declarat acesta.

Potrivit autorităților iraniene, atacurile au vizat complexul de apă grea de la Arak și o unitate de procesare a uraniului din provincia Yazd. Oficialii au precizat că nu au existat victime și nici riscuri de contaminare.

La rândul său, armata israeliană a susținut că loviturile au afectat componente importante ale programului nuclear iranian.

În acest context, Garda Revoluționară Islamică a făcut câteva precizări importante.

„De data aceasta, ecuația nu va mai fi «ochi pentru ochi», așteptați și veți vedea”, a declarat comandantul forțelor aerospațiale, Seyed Majid Moosavi.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică, condusă de Rafael Grossi, a lansat un mesaj pe fondul acestui șir de evenimente care s-a întâmplat.

„Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, își reiterează apelul la reținere militară pentru a evita orice risc de accident nuclear”, a transmis instituția, precizând că „nu s-a înregistrat nicio creștere a nivelurilor de radiații în afara amplasamentelor” respective.