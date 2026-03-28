Iranul va permite tranzitul ajutorului umanitar prin Strâmtoarea Ormuz

Iranul acceptă să lase ajutorul umanitar să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, în timp ce conflictul din regiune continuă.
Nițu Maria
28 mart. 2026, 08:37, Știri externe

Iranul a anunțat că va deschide un culoar pentru transportul ajutorului umanitar prin Strâmtoarea Ormuz, din cauza situației extrem de tensionate care se desfășoară în zonă, notează Euronews.

Decizia a venit la scurt timp după apariția informațiilor despre atacurile asupra unor instalații nucleare iraniene, revendicate de Israel.

Ambasadorul Iranului la ONU, Ali Bahreini, a declarat că autoritățile de la Teheran au acceptat solicitarea Națiunilor Unite pentru a permite circulația ajutoarelor și a produselor agricole prin această rută.

Inițiativa aceasta ar putea reprezenta primul progres important după o lună de blocaje în transportul maritim din zonă.

„Această măsură reflectă angajamentul continuu al Iranului de a sprijini eforturile umanitare și de a se asigura că ajutorul esențial ajunge fără întârziere la cei care au nevoie de el”, a declarat Ali Bahreini într-o postare pe X.

ONU a anunțat deja crearea unui grup de lucru dedicat acestor probleme.

În paralel, tensiunile militare au crescut. Presa iraniană a relatat că două instalații nucleare au fost atacate, pentru care Israelul și-a asumat responsabilitatea.

Reacția Teheranului nu a întârziat să vină. Ministrul de externe, Abbas Araghchi, a criticat acțiunea. „Atacul contrazice termenul prelungit acordat de președintele SUA pentru diplomație” și „Iranul va cere un preț GREU pentru crimele israeliene.”, a declarat acesta.

Potrivit autorităților iraniene, atacurile au vizat complexul de apă grea de la Arak și o unitate de procesare a uraniului din provincia Yazd. Oficialii au precizat că nu au existat victime și nici riscuri de contaminare.

La rândul său, armata israeliană a susținut că loviturile au afectat componente importante ale programului nuclear iranian.

În acest context, Garda Revoluționară Islamică a făcut câteva precizări importante.

„De data aceasta, ecuația nu va mai fi «ochi pentru ochi», așteptați și veți vedea”, a declarat comandantul forțelor aerospațiale, Seyed Majid Moosavi.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică, condusă de Rafael Grossi, a lansat un mesaj pe fondul acestui șir de evenimente care s-a întâmplat.

„Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, își reiterează apelul la reținere militară pentru a evita orice risc de accident nuclear”, a transmis instituția, precizând că „nu s-a înregistrat nicio creștere a nivelurilor de radiații în afara amplasamentelor” respective.

