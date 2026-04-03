Regatul Bahrain din Golf reprimă disidența

Rudele au declarat că Mohamed al-Mousawi, un musulman șiit care fusese anterior închis, economisea bani pentru a-și începe o afacere. Trupul său a fost returnat acoperit de tăieturi și vânătăi, inclusiv pe tălpile picioarelor, potrivit AP.

Moartea sa a devenit un punct de criză în țara condusă de sunniți și cu majoritate șiită, aflată în prima linie a războiului, unde criticii spun că autoritățile au reluat tacticile folosite pentru a suprima protestele Primăverii Arabe din 2011.

Zeci de persoane au fost arestate în Bahrain pentru exprimarea sprijinului față de Iran

Bahrain, o monarhie care găzduiește Flota a 5-a a Marinei SUA , a arestat zeci de persoane pe parcursul războiului pentru filmarea grevelor și demonstrațiilor, pentru exprimarea sprijinului față de Iran și pentru suspiciunea de spionaj în favoarea acestuia.

„Vor să se asigure că nimeni nu contestă narațiunea statului și să reducă la tăcere orice voce care nu spune povestea (războiului) așa cum vor ei să fie spusă”, a declarat Sayed Ahmed AlWadaei de la Institutul Bahrain pentru Drepturi și Democrație, cu sediul la Londra.

Ministerul de Interne din Bahrain a declarat că al-Mousawi a fost arestat sub suspiciunea de spionaj pentru Iran, acuzații negate de familia sa, și că imaginile cu rănile sale erau „inexacte și înșelătoare”. Guvernul din Bahrain a declarat într-un comunicat că țara își apără securitatea națională. Acesta a negat orice sectarism, spunând că autoritățile au acționat legal și că organismele independente investighează acuzațiile de abuz.