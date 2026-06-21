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Regele Charles își va publica declarația fiscală personală pentru prima dată ca monarh

Regele Charles va deveni primul monarh al Marii Britanii din timpurile moderne care își dezvăluie factura fiscală personală.
Regele Charles își va publica declarația fiscală personală pentru prima dată ca monarh
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
21 iun. 2026, 03:37, Știri externe
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Plățile de impozite ale Regelui Charles vor fi comunicate joi ca un nou element în conturile financiare regale anuale, surse din Palat afirmând că decizia a fost una personală a monarhului britanic, potrivit BBC.

Palatul Buckingham afirmă că această mișcare face parte dintr-un efort de modernizare pentru o mai mare transparență și pentru „a încuraja o înțelegere mai largă a responsabilității noastre”.

De asemenea, aceasta vine în urma apelurilor pentru mai multă transparență în ceea ce privește finanțele regale, în urma scandalurilor din jurul lui Andrew Mountbatten-Windsor.

Măsura va face publice plățile de impozite ale regelui pentru anul precedent, 2024-2025 și va include impozitul pe veniturile sale, cum ar fi profiturile din Ducatul de Lancaster, orice investiții personale și câștigurile din moșiile private ale regelui, cum ar fi Sandringham și Balmoral.

Regele plătește în mod voluntar impozit

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a declarat că aceasta face parte dintr-o inițiativă mai amplă de a fi mai deschiși față de public.

„Simplu spus, continuăm să modernizăm și să evoluăm”, au spus ei, angajându-se să publice anual taxele regelui. Când era Prinț de Wales, Charles a dezvăluit și câte taxe plătea.

Monarhii nu sunt obligați să plătească impozit pe venit, impozit pe succesiune pentru ceea ce primesc de la un monarh anterior sau impozit pe câștigurile de capital – dar Regele plătește în mod voluntar impozit pe venit și impozit pe câștigurile de capital pentru orice vânzare de active private.

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