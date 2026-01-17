Regele Charles laudă Ucraina: „un exemplu pentru întreaga lume”

Regele Charles al III-lea a transmis vineri un mesaj în care a evidențiat curajul și reziliența Ucrainei, odată cu marcarea primei aniversări a Parteneriatului de 100 de ani dintre Regatul Unit și Ucraina. Acordul, semnat pe 16 ianuarie 2025, stabilește un cadru de cooperare pe termen lung care vizează securitatea, sprijinul politic, reconstrucția, economia și consolidarea instituțiilor democratice.

Monarhul a subliniat importanța relațiilor dintre cele două țări și și-a exprimat speranța că legăturile bilaterale pot aduce sprijin moral într-un moment dificil pentru Ucraina.

Un exemplu extraordinar

„Cu prilejul celebrării primei aniversări a Parteneriatului de 100 de ani dintre Regatul Unit și Ucraina, mă rog ca legăturile tot mai puternice dintre țările noastre să aducă speranță și sprijin moral în aceste momente extrem de dificile”, a scris familia regală pe X.

Regele Charles a descris rezistența Ucrainei drept un model pentru întreaga lume: „Cea mai vitează forță a Ucrainei, în fața unor greutăți și suferințe atât de cumplite, reprezintă un exemplu extraordinar pentru întreaga lume”.

Familia regală, solidară cu Ucraina

Suveranul spune că este impresionat de modul în care Ucraina continuă să reziste și face referire la calitățile ucrainenilor pe care le consideră definitorii pentru această luptă: „Sunt constant impresionat de curajul, tăria și reziliența de care dă dovadă poporul ucrainean”.

De asemenea, regele Charles al III-lea a transmis că el și regina Camilla rămân alături de Ucraina. „Privind înainte către cea de-a patra aniversare a invaziei la scară largă a iubitei voastre țări – o perioadă de profundă suferință, știu, pentru multe familii din Ucraina și din întreaga lume – soția mea și cu mine vă păstrăm pe toți în gândurile și rugăciunile noastre cele mai sincere”, se menționează în mesaj.

În încheiere, suveranul britanic și-a exprimat speranța într-o soluție politică de durată, care să asigure securitatea și viitorul Ucrainei. „Mai presus de toate, doresc să-mi exprim speranța profundă că Ucraina va putea obține o pace dreaptă și durabilă, care să-i protejeze securitatea, suveranitatea și prosperitatea, așa cum ucrainenii merită”, a scris regele.

Mesajul, preluat de prim-ministrul britanic

Premierul britanic Sir Keir Starmer a preluat declarația regală, afirmând că „ceea ce se întâmplă în Ucraina contează pentru securitatea noastră și pentru viitorul nostru”.

De la declanșarea războiului, Regele Charles și-a exprimat în mod repetat sprijinul pentru Ucraina. Într-un discurs recent, susținut la Castelul Windsor, acesta a declarat că Marea Britanie și aliații săi sunt uniți pentru a sprijini Ucraina și pentru a descuraja agresiunea rusă.