„Regina ketaminei” va fi condamnată pentru că i-a vândut lui Matthew Perry, vedeta din serialul „Friends”, drogurile care l-au ucis

Jasveen Sangha va fi al treilea inculpat condamnat dintre cele cinci persoane care au pledat vinovate în legătură cu supradoza de ketamină din 2023 a actorului Matthew Perry în vârstă de 54 de ani, potrivit AP. Rolul său de Chandler Bing în serialul „Friends” de la NBC, în anii 1990 și 2000, l-a transformat într-una dintre cele mai mari vedete de televiziune ale erei sale.

Sangha este singura persoană a cărei înțelegere de recunoaștere a vinovăției a inclus și recunoașterea faptului că a cauzat moartea lui Perry și este probabil să primească, de departe, cea mai aspră sentință dintre toate.

Procurorii cer 15 ani de închisoare

Procurorii cer unui judecător federal din Los Angeles să o condamne pe Sangha, în vârstă de 42 de ani, la 15 ani de închisoare. În dosarele judiciare, au prezentat-o ​​drept o „regină a ketaminei”, care avea o operațiune complexă de trafic de droguri, deservind clienți de lux pentru a-și asigura un stil de viață de lux.

Avocații lui Sangha au declarat în dosarul lor de condamnare că timpul petrecut de aceasta în închisoare de la inculparea din august 2024 ar trebui să fie suficient, iar calculele procurorilor privind directivele federale de stabilire a condamnărilor sunt „greșite din punct de vedere factual”. Aceștia indică lipsa antecedentelor penale și un comportament exemplar ca deținută, precum și improbabilitatea ca aceasta să se întoarcă la o viață de traficant de droguri.