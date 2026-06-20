Reglementarea cazărilor private în Japonia. Autoritățile locale pot interzice „minpaku” în cartierele rezidențiale

Decizia vine pe fondul unui număr tot mai mare de plângeri din partea locuitorilor, potrivit unei analize publicate de Japan Times.

Potrivit autorităților nipone, reglementarea cazărilor private în Japonia a devenit o prioritate din cauza impactului negativ al turismului de tip Airbnb asupra vieții cotidiene din cartierele rezidențiale.

Locuitorii reclamă petreceri nocturne, nerespectarea regulilor de colectare a deșeurilor și aruncarea mucurilor de țigară pe domeniul public.

Un exemplu relevant este districtul Shinjuku, din Tokyo, zona cu cel mai mare număr de unități de cazare privată din țară. Aici, autoritățile au înregistrat peste 900 de plângeri în 2025, comparativ cu doar 70 în urmă cu patru ani, evidențiind amploarea problemei generate de lipsa unei reglementări eficiente a cazărilor private în Japonia.

Rolul agenției de turism în reglementarea cazărilor private în Japonia

Agenția Japoneză de Turism nu intenționează să impună o interdicție generală la nivel național asupra sistemului „minpaku” – echivalentul local al regimului Airbnb. În schimb, instituția va emite, la finalul acestei luni, o recomandare fără caracter obligatoriu, care va permite municipalităților să își modifice ordonanțele locale și să aplice reguli mai stricte.

Directorul agenției, Shigeki Murata, a declarat că se are în vedere introducerea unor prevederi care să permită restricționarea activităților de tip minpaku acolo unde extinderea acestora ar putea afecta liniștea cartierelor rezidențiale sau mediul educațional.

Legea din 2018

În prezent, reglementarea cazărilor private în Japonia permite proprietarilor să închirieze locuințe cel mult 180 de zile pe an, conform Legii din 2018 privind afacerile de cazare privată. Actul normativ a fost adoptat pentru a stimula turismul și a preveni deficitul de locuri de cazare înaintea unor evenimente majore, precum Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021 și Expoziția Universală de la Osaka din 2025.

Noile recomandări ar putea permite însă reducerea acestui prag până la zero zile, ceea ce ar echivala cu o interdicție totală la nivel local, o abordare respinsă anterior de guvernul central. Totuși, autoritățile recunosc că extinderea rapidă a cazărilor private a generat probleme semnificative. În prezent, Japonia numără peste 63.600 de unități de cazare private, față de doar 2.210 în 2018.