Un atac rusesc a distrus depozitele în care se afla o mare parte a pantofilor sport din Ucraina. Urmează o criză în domeniu

Un atac rusesc a distrus centrele logistice Puma și Intertop din Ucraina, anunță Nexta. În urma atacului aerian din noaptea de marți spre miercuri, depozitele au luat foc și au fost distruse în totalitate. Unul dintre depozitele distruse era un centru logistic și încă din 2009, procesa zilnic zeci de mii de comenzi în toată țara.

Distrugerile sunt uriașe. Din cauza pierderii stocurilor și a distrugerii infrastructurii, în următoarele săptămâni și luni, ar putea să apară o lipsă de produse ale mărcilor menționate.

Rușii s-au răzbunat pe ucraineni

Ucrainenii au atacat și ei centre comerciale din Rusia pe care le acuză că au contribuit la aprovizionarea armatei ruse cu componente de dronă.

Printre ținte au fost depozite ale Wildberries, cea mai mare platformă de comerț online din Rusia, asupra căreia Ucraina și-a concentrat atacurile în ultimele săptămâni.