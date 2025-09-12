Prima pagină » Știri externe » Republicani cer statuie cu Charlie Kirk în Capitoliu, comparându-l cu Martin Luther King Jr.

Republicani cer statuie cu Charlie Kirk în Capitoliu, comparându-l cu Martin Luther King Jr.

Un congresman republican din Georgia și-a exprimat sprijinul pentru propunerea ca activistul conservator Charlie Kirk să aibă o statuie în Capitoliu, făcând o paralelă între el și Martin Luther King Jr., anunță The Guardian.
Republicani cer statuie cu Charlie Kirk în Capitoliu, comparându-l cu Martin Luther King Jr.
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
12 sept. 2025, 06:49, Știri externe

Reprezentantul Andrew Clyde a declarat joi că susține inițiativa colegei sale Anna Paulina Luna, care a cerut oficial ca o statuie a lui Charlie Kirk să fie amplasată în Capitoliu.

Acesta și-a motivat susținerea, exemplficând că în Capitoliu există o statuie cu Martin Luther King Jr.

Anna Paulina Luna, o apropiată a activsitului conservator a trimis o scrisoare președintelui Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, în care susține că grupările politice de stânga sunt responsabile pentru retorica violentă din spațiul public.

Miercuri, Charlie Kirk a fost asasinat la un eveniment public găzduit de Utah Valley University.