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Resturi ale avionului medical dispărut în largul SUA au fost găsite de Paza de Coastă

Resturi ale avionului medical care a dispărut în timpul unui zbor din Insulele Bermude spre Boston au fost găsite de Paza de Coastă. Continuă căutările pentru găsirea celor șase persoane aflate la bordul aeronavei.
Resturi ale avionului medical dispărut în largul SUA au fost găsite de Paza de Coastă
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
04 oct. 2026, 10:29, Știri externe
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Paza de Coastă a SUA a anunțat că a găsit resturi ale unei aeronave de transport medical care a dispărut în timpul unui zbor din Insulele Bermude spre Boston, relatează BBC. 

Garda de Coastă a declarat într-un comunicat că „a localizat o zonă cu resturi despre care s-a confirmat că aparține aeronavei dispărute”.

Căutările continuă pentru cele șase persoane aflate la bordul avionului de evacuare medicală.

Potrivit Reuters, la bordul aeronavei se aflau patru cetățeni canadieni, iar ceilalți doi erau din Bermuda.

Aeronava se îndrepta spre Boston. Administrația Federală a Aviației a notificat Paza de Coastă că a pierdut semnalul cu avionul sâmbătă, în jurul orei 2 dimineața.

Avionul dispărut, un Gulfstream G100, era operat de compania Latitude Air Ambulance.

Potrivit datelor FlightAware și citate de CBS News, avionul decolase vineri seara, la 23:40 (ora de Est), pentru ca mai apoi să dispară de pe radar după aproximativ o oră și 45 de minute de zbor.

Probleme de comunicare între pilot și controlorul de trafic aerian

Potrivit BBC, transmisiunile radio furnizate de LiveATC.net ar indica probleme de comunicare între controlorul de trafic aerian și pilot.

„Veniți fără vizibilitate? Asta ați spus? Declarați o situație de urgență sau nu?”, a întrebat controlorul de trafic aerian. „

Răspunsul pilotului nu a fost pe deplin înțeles.

„Semnalul dumneavoastră este puțin slab, așa că nu am auzit care a fost răspunsul, dacă ați declarat o situație de urgență sau nu”, a spus controlorul de trafic aerian, potrivit ziarului Globe.

Controlorul de trafic aerian a confirmat ulterior că pilotul declarase o situație de urgență.

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