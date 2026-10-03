Prima pagină » Știri externe » Un avion medical cu șase persoane la bord a dispărut după ce a plecat din Insulele Bermude spre Boston

Un avion medical cu șase persoane la bord a dispărut după ce a plecat din Insulele Bermude spre Boston

Un avion medical a dispărut, sâmbătă, în timpul unui zbor din Insulele Bermude spre Boston. La bordul avionul se aflau șase persoane, au anunțat autoritățile.
Un avion medical cu șase persoane la bord a dispărut după ce a plecat din Insulele Bermude spre Boston
Ambarcațiune de la Garda de Coastă a SUA. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
03 oct. 2026, 22:47, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un avion de transport medical american, la bordul căruia se aflau șase persoane și care plecase din Insulele Bermude, a dispărut sâmbătă în largul coastei de nord-est a Statelor Unite. Anunțul a fost făcut de către Garda de Coastă a SUA şi compania care a închiriat aeronava, informează The New York Times. 

Aeronava se îndrepta spre Boston. Administrația Federală a Aviației a notificat Paza de Coastă că a pierdut semnalul cu avionul în jurul orei 2 dimineața.

Căutările se desfășurau în largul coastei insulei Nantucket și implicau avioane, un elicopter și ambarcațiuni, a precizat Garda de Coastă într-un comunicat.

Avionul dispărut, un Gulfstream G100, era operat de compania Latitude Air Ambulance.

Potrivit datelor FlightAware și citate de CBS News, avionul decolase vineri seara, la 23:40 (ora de Est), pentru ca mai apoi să dispară de pe radar după aproximativ o oră și 45 de minute de zbor.

Datele FlightAware arată că aeronava a coborât rapid de la aproximativ 24.000 de picioare la 11.000 de picioare înainte de a se pierde contactul.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Momentul șocant care l-a făcut pe selecționer să plece de la naționala României: „10 jucători râdeau în hohote”
GSP.ro
Peste 1.000 de amenzi aplicate pentru mâncare stricată și mucegai în restaurante. Ce au descoperit inspectorii de la Protecția Consumatorului
Gandul
Vine iarna în România! Meteorologii anunță ninsori începând cu 13 octombrie
Cancan
Ion Țiriac investește 100.000.000 de euro într-un ansamblu rezidențial pe fosta platformă industrială Lemexim
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
7 pești bogați în Omega-3 care susțin sănătatea inimii și a creierului
CSID
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
Promotor