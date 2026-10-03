Un avion medical cu șase persoane la bord a dispărut după ce a plecat din Insulele Bermude spre Boston

Un avion de transport medical american, la bordul căruia se aflau șase persoane și care plecase din Insulele Bermude, a dispărut sâmbătă în largul coastei de nord-est a Statelor Unite. Anunțul a fost făcut de către Garda de Coastă a SUA şi compania care a închiriat aeronava, informează The New York Times.

Aeronava se îndrepta spre Boston. Administrația Federală a Aviației a notificat Paza de Coastă că a pierdut semnalul cu avionul în jurul orei 2 dimineața.

Căutările se desfășurau în largul coastei insulei Nantucket și implicau avioane, un elicopter și ambarcațiuni, a precizat Garda de Coastă într-un comunicat.

#BREAKING : @uscg is searching for a Gulfstream aircraft with 6 persons on board. @FAANews reported losing contact w/the aircraft early Saturday morning. #USCG air & surface crews have launched in search of the aircraft. Updates will be provided here as info becomes available.

#SAR — USCGNortheast (@USCGNortheast) October 3, 2026

Avionul dispărut, un Gulfstream G100, era operat de compania Latitude Air Ambulance.

Potrivit datelor FlightAware și citate de CBS News, avionul decolase vineri seara, la 23:40 (ora de Est), pentru ca mai apoi să dispară de pe radar după aproximativ o oră și 45 de minute de zbor.

Datele FlightAware arată că aeronava a coborât rapid de la aproximativ 24.000 de picioare la 11.000 de picioare înainte de a se pierde contactul.