Reuniune la ONU după incursiunile avioanelor rusești în spațiul aerian al Estoniei

Estonia a solicitat reuniunea de urgență după ce trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat fără permisiune în spațiul său aerian deasupra Golfului Finlandei, vineri. Avioanele au rămas în spațiul aerian timp de 12 minute înainte de a fi interceptate de NATO, potrivit Ministerului de Externe al Estoniei și unui purtător de cuvânt al alianței.

Ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a declarat duminică într-o postare pe X că acțiunile Rusiei „subminează principiile vitale pentru securitatea tuturor statelor membre ale ONU”. „Când astfel de acțiuni sunt comise de un membru permanent al Consiliului de Securitate, ele trebuie abordate de către acest organism”, a scris Tsahkna.

Potrivit Ministerului de Externe al Estoniei, Consiliul de Securitate urmează să discute ceea ce ministerul a descris ca fiind „o încălcare flagrantă, imprudentă și evidentă a spațiului aerian al NATO” și „încălcările repetate ale dreptului internațional” de către Rusia.

Rusia neagă acuzațiile

Ministerul Apărării din Rusia a negat că avioanele sale au intrat în spațiul aerian estonian, insistând că zborurile au fost efectuate „în strictă conformitate cu normele internaționale”.

În urma încălcării spațiului aerian, Estonia a solicitat, de asemenea, consultări în temeiul articolului 4 din Tratatul NATO, mecanismul care permite oricărui membru să aducă în mod oficial o problemă în atenția principalului organism decizional politic al alianței. O reuniune este prevăzută să aibă loc în această săptămână.

Estonia este al doilea membru NATO care a solicitat consultări în temeiul articolului 4 în ultimele zile, după solicitarea Poloniei de săptămâna trecută, în urma intrării în spațiul său aerian a mai multor drone și avioane de vânătoare rusești.

Separat, forțele suedeze și germane au raportat duminică că avioane suedeze JAS 39 Gripen și avioane germane Eurofighter au fost trimise în zbor de urgență deasupra sudului Mării Baltice pentru a identifica și monitoriza un avion de recunoaștere rus IL-20 care zbura în spațiul aerian internațional fără plan de zbor sau contact radio.