Rogobete anunţă continuarea unui nou spital prin finanţarea Programului Operaţional Sănătate

„Spitalul din Alba Iulia – un proiect de 55 milioane de euro care merge înainte şi va fi finalizat anul viitor! În Alba Iulia se află în lucru un corp nou de clădire pentru spitalul judeţean, un proiect demarat prin PNRR şi continuat acum cu finanţare europeană nerambursabilă, prin Programul Operaţional Sănătate. Valoarea totală a investiţiei este de 55 milioane de euro, iar lucrările sunt în desfăşurare, cu termen de finalizare anul viitor”, a notat ministrul Sănătăţii pe Facebook.

Acesta este al patrulea proiect din sănătate mutat de pe finanţarea PNRR pe finanţarea Programului Operaţional de Sănătate, după Centrul de Radioterapie din Piteşti şi Spitalul de Boli Infecţioase din Oradea şi Institutul Regional de Oncologie din Timişoara