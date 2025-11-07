România debutează vineri în Cupa Europeană a Națiunilor la hochei pe gheață cu Ucraina

„Tricolorii” au efectuat un mini-cantonament la Otopeni, înainte de a pleca spre Lituania, unde sunt programate primele două meciuri din competiție: după partida cu Ucraina, urmând, sâmbătă, cea cu Lituania, la Elektrenai Ice Arena.

Partidele marchează și debutul pe banca tehnică al noului selecționer, Markus Juurikkala, care mizează la acest turneu pe un lot tânăr, aflat într-un proces de reconstrucție.

„Cel mai important este să formăm un grup unit. Avem o echipă cu mulți jucători aflați la început de drum la nivel internațional, iar obiectivul principal este să fim în formă maximă la Mondialul din China”, a declarat Juurikkala, potrivit unui comunicat al forului național de profil.

România va evolua în primăvară în Divizia IB a Campionatului Mondial, la Shenzhen (25 aprilie – 6 mai 2026), alături de China, Coreea de Sud, Estonia, Spania și Țările de Jos.

Cupa Europeană a Națiunilor reunește 17 selecționate europene, împărțite în grupe care se vor juca în ferestrele internaționale din noiembrie, decembrie și februarie 2026.

Potrivit forului național, România ar putea găzdui în decembrie o grupă a competiției, cel mai probabil la Patinoarul Berceni Arena din București.

Lotul României pentru prima etapă a Cupei Europene a Națiunilor:

Portari – Tőke Zoltán (Corona Brașov), Adorján Örs (Steaua București);

Fundași – Kovács Előd (SC Miercurea Ciuc), Bors Huba (CSM Corona Brașov), Imre Patrik (ACSH Gheorgheni), Daniel Gheorghiu (Grästorps IK), Láday Tamás (SC Miercurea Ciuc), Salló Alpár (SC Miercurea Ciuc), Csibi Róbert (SC Miercurea Ciuc);

Atacanți – Gajdó Balázs (Corona Brașov), Andrei Dan Filip (Corona Brașov), Andrei Vasile (Corona Brașov), Sándor Székely Ottó (ACSH Gheorgheni), Császár Hunor (ACSH Gheorgheni), Salamon Róbert (ACSH Gheorgheni), Márton Botond (SC Miercurea Ciuc), Kovács Mátyás (Red Hawks București), Rokaly Norbert (SC Miercurea Ciuc), Fodor Csanád (SC Miercurea Ciuc), Robert Timaru (Steaua București), Gecse Oliver (CSHC Fenestela 68), Zoltán-László Róth (CSHC Fenestela 68).