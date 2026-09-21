Românii copiază cardurile americanilor, iar cu banii ilegali închiriază bolizi de lux și case cu piscină. Dezvăluiri Wall Street Journal

Pentru milioane de americani care depind de programul SNAP, cumpărarea produselor alimentare presupune o simplă trecere prin cititor a cardului de beneficii emis de guvern. Această operațiune a devenit o oportunitate pentru crima organizată, potrivit Wall Street Journal.

Grupurile infracționale din România folosesc dispozitive de skimming pentru a fura numerele de cont și codurile PIN ale beneficiarilor SNAP, ca parte a unei rețele extinse de escrocherii care, potrivit autorităților, a sustras sute de milioane de dolari din fondurile publice în întreaga SUA.

Astfel românii au profitat de tehnologia învechită a cardurilor emise de guvernul american, a căror bandă a fost inventată în anii 60 și încă se folosește în prezent.

Anchetatorii afirmă că bandele se bazează pe „constructori” discreți, care realizează cu meticulozitate dispozitive de sustragere a banilor, pe care chiar și comercianții cei mai atenți le pot trece cu vederea.

Banii sunt folosiți pentru închirierea mașinilor de lux și caselor cu piscină

Potrivit autorităților, veniturile ilicite sunt folosite pentru închirierea de mașini de lux și a unor case cu piscine. Banii lichizi sub formă de criptomonede sunt transferați înapoi în România și ajung în sectorul imobiliar, în industria jocurilor de noroc și la șefii grupărilor criminale.

În martie, un cetățean român expulzat de două ori a intrat într-un magazin 7-Eleven din Toledo, Ohio, și a montat în secret un dispozitiv numit „skimmer” pe un terminal de plăți cu cardul, susțin procurorii. Bărbatul ar fi făcut parte dintr-o grupare criminală cu sediul în California, condusă de un compatriot român poreclit „Piranha”.

Scopul bandei, conform acuzațiilor penale, era să fure beneficiile din programul de cupoane alimentare de la clienții care își foloseau cardurile de debit emise de guvern la magazinul de proximitate.

Cum acționează făptașii?

Pentru a fura datele bancare ale cetățenilor, aceștia acoperă terminalul de plată a cardului de la casa de marcat cu unul fals, dispozitiv ce reușește să rețină atât PIN-ul cardului, dar și să copieze și stocheze informațiile de pe banda magnetică, atunci când victima vizată glisează cardul pe marginea terminalului de plată.

Cardurile PETA, fiind mai vechi, nu conțin cip, așa că informația este stocată doar pe banda magnetică de pe spatele cardului.

Apoi hoții au acces la date prin recuperarea dispozitivului sau prin utilizarea unui dispozitiv Bluetooth din apropiere pentru a descărca informațiile.

Începând din 2020, zeci de cetățeni români au fost urmăriți penal pentru fraudarea cardurilor de ajutor social în orașe precum McComb (Mississippi), Laurel (Maryland) și Portland (Oregon).

Nu sunt primii români sau persoane cu legături românești acuzați în SUA

Peste 50 de persoane, multe dintre ele având legături cu România, au fost acuzate în sudul Californiei, unul dintre primele epicentre ale acestor infracțiuni și locul în care își desfășoară activitatea mulți astfel de infractori.

În ciuda măsurilor severe luate de administrația Trump împotriva fraudei cu ajutoare sociale, infractorii și-au diversificat tacticile, au declarat autoritățile americane.

Aceștia folosesc roboți pentru a ghici numerele de cont ale beneficiarilor de ajutoare sociale. De asemenea, aceștia fac tranzacții false cu conturile de cupoane alimentare ale oamenilor prin intermediul unor aparate de carduri de credit clonate, apoi transferă fondurile în propriile conturi bancare.