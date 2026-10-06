Rubio cere Rusiei explicații despre moartea cercetătoarei din laboratorul de ciumă. OMS: Riscul este scăzut

Cazul a generat informații contradictorii din partea autorităților ruse, după ce unele oficialități locale au sugerat că femeia ar fi putut muri de ciumă în urma unui incident de laborator.

Marco Rubio a făcut declarațiile la sosirea sa în Reykjavik, capitala Islandei. Oficialul american a afirmat că Moscova trebuie să ofere lumii mai multe informații despre incident și despre eventualele riscuri asociate acestuia.

Cercetătoarea, identificată drept Darya Shipilova, în vârstă de 28 de ani, lucra la Institutul Anticiumă din Irkutsk, în Siberia. Ea a murit într-un spital din Irkutsk la scurt timp după ce s-a îmbolnăvit, iar autoritățile au verificat aproximativ 200 de persoane care au intrat recent în contact cu aceasta, scrie Reuters.

Moartea cercetătoarei din Rusia, informații contradictorii despre ciumă

Inițial, mai mulți oficiali din regiunea siberiană au sugerat că Shipilova ar fi murit după ce s-ar fi infectat cu ciumă în urma unui accident produs în laborator. Unele dintre aceste informații au fost ulterior șterse de pe platformele online.

Agenția națională rusă pentru sănătate publică, Rospotrebnadzor, a respins însă aceste informații. Instituția a precizat că femeia nu a fost diagnosticată cu ciumă și că a murit de „pneumonie de etiologie necunoscută”, ceea ce înseamnă că medicii nu au stabilit cu exactitate agentul infecțios care i-a provocat boala.

Rospotrebnadzor a anunțat că analiza probelor prelevate de la cercetătoare nu a identificat microorganisme asociate activității sale din laborator. Femeia lucra cu agenți patogeni periculoși.

Spitalul în care a fost tratată a fost parțial închis în condiții de carantină, în timp ce persoanele care intraseră în contact cu ea au fost evaluate. Autoritățile ruse au negat însă informațiile potrivit cărora mai multe unități medicale din regiune ar fi fost plasate sub restricții.

OMS: Riscul pentru Europa este foarte scăzut

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a transmis marți că riscul pentru sănătatea publică este considerat scăzut.

Purtătorul de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier, a precizat că evaluarea preliminară indică un risc „moderat spre scăzut” pentru zona Irkutsk, scăzut pentru Rusia în ansamblu și foarte scăzut pentru regiunea europeană.

Potrivit OMS, autoritățile ruse au identificat toate persoanele care au intrat în contact cu cercetătoarea înainte de moartea acesteia, iar niciuna nu prezenta simptome asociate ciumei.

Lindmeier a precizat că boala cercetătoarei a debutat inițial ca o infecție virală respiratorie acută tipică, însă autoritățile ruse investighează în continuare posibilitatea ca aceasta să fi fost provocată de ciuma pneumonică.

Institutul la care lucra femeia se află într-o zonă a Siberiei în care bacteria responsabilă de ciumă este prezentă în mod natural în populațiile de animale sălbatice.

Și președintele Donald Trump a declarat luni că oficialii americani urmăresc îndeaproape situația și că Statele Unite sunt pregătite să ofere sprijin, dacă va fi necesar.