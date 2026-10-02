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Rubio deblochează 320 de milioane de dolari pentru armata Egiptului, după ce fondurile fuseseră suspendate din cauza drepturilor omului

Secretarul de stat american Marco Rubio a aprobat deblocarea a 320 de milioane de dolari pentru asistența militară acordată Egiptului. Fondurile fuseseră reținute din cauza preocupărilor privind situația drepturilor omului din această țară.
Rubio deblochează 320 de milioane de dolari pentru armata Egiptului, după ce fondurile fuseseră suspendate din cauza drepturilor omului
Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
02 oct. 2026, 08:05, Știri externe
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Rubio a semnat derogarea în numele intereselor de securitate națională ale Statelor Unite, potrivit Departamentului de Stat, citat de Associated Press. Administrația americană a subliniat importanța cooperării cu Egiptul într-un moment în care Orientul Mijlociu traversează o perioadă de tensiuni majore.

Într-o scrisoare transmisă parlamentarilor americani, Rubio a evidențiat în special rolul Egiptului în conflictul dintre Statele Unite și Iran. Egiptul a participat la eforturile diplomatice pentru reducerea conflictului și a avut un rol de mediator între Washington și Teheran.

Departamentul de Stat a precizat că problemele privind drepturile omului nu sunt abandonate. Administrația Trump susține că acestea vor continua să fie discutate în cadrul relației bilaterale cu Cairo.

Banii sunt destinați cumpărării de armament american

Cei 320 de milioane de dolari fac parte din pachetul anual de aproximativ 1,3 miliarde de dolari pe care Statele Unite îl acordă Egiptului sub forma asistenței economice și militare. Suma deblocată acum este destinată finanțării militare externe. Prin acest mecanism, țările beneficiare pot cumpăra echipamente și armament produse în Statele Unite.

Țările beneficiare pot cumpăra echipamente și armament produse în Statele Unite, prin acest mecanism.Imagine ilustrativă. Sursa foto: Mediafax

Decizia nu reprezintă, așadar, o nouă alocare de 320 de milioane de dolari, ci deblocarea unor fonduri care fuseseră anterior reținute.

Drepturile omului au fost motivul restricțiilor

Congresul american a introdus condiții pentru o parte din asistența acordată Egiptului din cauza situației drepturilor omului. Rapoartele Departamentului de Stat au documentat de-a lungul anilor acuzații privind tortura, detențiile arbitrare și restricțiile asupra libertății de exprimare.

Aceste preocupări nu au dus însă la oprirea completă a ajutorului american pentru Cairo. Derogările prezidențiale prin care sunt deblocate fondurile reținute au fost folosite și de administrații anterioare, atât republicane, cât și democrate.

Administrația Biden a acordat ultima derogare de acest tip în septembrie 2024. Atunci, decizia a fost justificată prin sprijinul Egiptului pentru eforturile americane de a contribui la încheierea războiului dintre Israel și Hamas din Gaza.

Egiptul rămâne un partener strategic pentru SUA

Relația dintre Washington și Cairo are o componentă militară și strategică importantă de mai multe decenii. Statele Unite consideră Egiptul un partener important în gestionarea problemelor de securitate din Orientul Mijlociu, iar cooperarea include și dosare regionale.

Noua derogare arată că administrația americană acordă în prezent o importanță deosebită cooperării de securitate cu Cairo, în contextul conflictului cu Iranul. În același timp, Departamentul de Stat afirmă că preocupările privind drepturile omului vor continua să facă parte din dialogul bilateral.

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